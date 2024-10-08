Мужчину, угрожающего убийством за пакетик воздушной кукурузы, задержали в Новосибирске

Сотрудники ГБР задержали в одном из магазинов Заельцовского района города Новосибирска мужчину, который был вооружён ножом.

Вчера, 7 октября, в супермаркете около 17 часов охранник заметил посетителя, который, взяв две пачки попкорна, одну из них открыл и начал есть. Когда он закончил, то бросил пустой пакет на пол.

Служитель порядка подошёл к кассе, чтобы потребовать от мужчины оплатить товар, но столкнулся с активным сопротивлением. Выхватив нож из кармана, покупатель крикнул: «Уйди, а то убью!» и побежал в сторону парковки. Вслед ему сотрудник безопасности магазина выпустил из балончика слезоточивый газ.

Через несколько минут прибыл экипаж ГБР. Они нашли нарушителя около его машины на парковке. Он умывался молоком. Увидев людей в форме, он сел в автомобиль и заблокировал двери. Сотрудники вызвали полицию и ещё один экипаж ГБР.

Некоторое время спустя вместе с полицией и экипажем появился неизвестный, которого на место происшествия вызвал нарушитель, видимо, на помощь. Увидев подкрепление, сидевший в машине вышел из нее и снова стал угрожать убийством всем присутствующим. Применив физическую силу, гвардейцы задержали его.

– Человека, готового пойти на крайние меры из-за пакетика воздушной кукурузы стоимостью 109 рублей, бойцы ГБР передали правоохранителям. По всей вероятности, задержанный был или пьян, или находился под воздействием наркотиков, – говорится в сообщении АБ «Гвардии».

Ранее редакция сообщал о том, что 30-летний мужчина хотел украсть 77 шоколадок для перепродажи в Новосибирске.