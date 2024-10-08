«Буквально шерстили город»: автохамов, напавших на бойца Росгвардии возле НВИ, задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали иностранцев, напавших на сотрудника Росгвардии. Инцидент между правоохранителем и автохамами произошел после того, как он сделал замечание лихачам, гонявшим на белом Haval без номеров по улицам города 29 сентября.

Потасовка случилась возле КПП Новосибирского военного института. Один из агрессоров набросился на Дмитрия с метлой и стал избивать его черенком, другой наносил удары ногами. За происходящим наблюдали курсанты НВИ, а после вышли и офицеры. Никто из них не вмешивался в потасовку, где трое иностранцев «гасили» их сослуживца.

Только через несколько минут военные встали стеной между Дмитрием и агрессорами и дали последним уехать.

Выследить беспредельщиков и установить их личности удалось местным общественникам, к которым обратился пострадавший мужчина.

На поиски хулиганов и установления их личностей у активистов ушло менее двух дней. Они сразу же сообщили в отдел полиции о подозреваемых.

— Мы разделились на группы и буквально шерстили город. Автомобиль нашли по техническим повреждениям возле дома. Мы опросили жильцов многоквартирника и выяснили, кто эти люди. Квартиру им снимает диаспора. Сегодняшней ночью и с утра мы наблюдали за ними. Около 17.00 сотрудники полиции при нашем содействии задержали их. Мы контролировали, чтобы они не выпрыгнули из окон и не сбежали, — рассказали Infopro54 общественники.

Известно, что по факту нападения на сотрудника Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору».

Ранее общественники выяснили, что белый Haval на протяжении более двух недель заправлялся бензином «на халяву». Как рассказала сотрудница АЗС на Большевистской, заправка происходила по постоплате. Однако после того, как бензин попадал в бак, наглецы не оплачивали и сразу же уезжали. Такие трюки они проделывали и на других заправках сети АЗС.