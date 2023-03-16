Беременных женщин из Новосибирской области могут не принять в областной больнице

Проект приказа министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова опубликовали 15 марта на сайте Минздрава региона, передает КП-Новосибирск.

В соответствии с нововведением, с 8 утра 15 марта должен быть приостановлен прием беременных, рожениц и родильниц, проживающих в Кировском, Ленинском районах и на ОбьГЭСе, со сроком от 22 недель до 33 недель и 6 дней. Пациенток перенаправят в перинатальный центр.

Отмечается, что прием будет приостановлен до особого распоряжения.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область оказалась в числе лидеров по мужскому бесплодию.

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