Сбер помог провести свыше тысячи сделок купли-продажи квартир без ипотеки

Сервис позволяет клиенту оформить право собственности на недвижимость за один визит в отделение банка в течение получаса – сотрудники Сбера помогают составить все необходимые документы, направляют их на регистрацию в Росреестр и в дальнейшем информируют о завершении процесса и перечислении оплаты продавцу. Регистрация перехода права собственности происходит без посещения клиентом Росреестра и МФЦ с использованием Сервиса электронной регистрации, а расчет между покупателем и продавцом – без дополнительных посещений банка с помощью Сервиса безопасных расчетов.
Оформить такую сделку клиенты могут практически в любом отделении – достаточно предварительно записаться на портале или в приложении «Домклик».
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Сбер накопил большой опыт и экспертизу в проведении электронных регистраций сделок. За последние три года наши сотрудники помогли сибирякам комфортно и безопасно оформить порядка 150 тысяч объектов недвижимости».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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