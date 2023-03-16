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Сбер помог провести свыше тысячи сделок купли-продажи квартир без ипотеки

  • 16/03/2023, 13:50
Клиенты Сбера успешно пользуются услугой оформления сделок купли-продажи недвижимости без оформления ипотечного кредита – с начала года в Сибири было оформлено уже более 1200 таких сделок.

СберСервис позволяет клиенту оформить право собственности на недвижимость за один визит в отделение банка в течение получаса – сотрудники Сбера помогают составить все необходимые документы, направляют их на регистрацию в Росреестр и в дальнейшем информируют о завершении процесса и перечислении оплаты продавцу. Регистрация перехода права собственности происходит без посещения клиентом Росреестра и МФЦ с использованием Сервиса электронной регистрации, а расчет между покупателем и продавцом – без дополнительных посещений банка с помощью Сервиса безопасных расчетов.

Оформить такую сделку клиенты могут практически в любом отделении – достаточно предварительно записаться на портале или в приложении «Домклик».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер накопил большой опыт и экспертизу в проведении электронных регистраций сделок. За последние три года наши сотрудники помогли сибирякам комфортно и безопасно оформить порядка 150 тысяч объектов недвижимости».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер недвижимость ипотека


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