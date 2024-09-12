Беспилотная газонокосилка убрала улицу в Советском районе Новосибирска

Во время уборки улицы в Ленинском районе Новосибирска была задействована беспилотная газонокосилка «Саранча».
Уборка прошла на улице 9-й Гвардейской дивизии. Благодаря «Саранче» удалось эффективно избавиться от травы, поросли деревьев и кустарников.
По словам разработчиков, беспилотником легко управлять, и он может работать даже на труднодоступных участках откосов, заменяя сразу несколько человек.
– До конца года в Ленинский район поступит девять новых единиц техники – две комплексные дорожные машины, два универсальных погрузчика, три вакуумно-подметальных машины и две машины для очистки тротуаров, – говорится в сообщении мэрии.
Ранее редакция сообщала о том, что газонокосилка на самовыгуле уничтожает траву в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru