Депутата горсовета Бердска отправили под домашний арест

Бердский городской суд избрал меру пресечения депутату горсовета Бердска Григорию Шикареву. По версии следствия, он подозревается в хищении денежных средств на сумму около 3 млн рублей. Суд отправил депутата под домашний арест до 27 октября, сообщила пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области.
Григорий Шикарев избран в горсовет Бердска по одномандатному избирательному округу № 13. Он прошел на довыборах в декабре 2013 года, как самовыдвиженец. При явке 17,62% (610 избирателей) за него проголосовали 90%, пришедших на выборы (549 избирателей). В горсовете работал в составе комитета по соцполитике.
Ранее редакция сообщала о том, что депутата- директора школы искусств города Обь отправили под домашний арест.
Фото предоставлено пресс-службой управления судебного департамента по Новосибирской области.
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