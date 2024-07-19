Газонокосилка на самовыгуле уничтожает траву в Новосибирске

Газоны Новосибирска теперь стрижет специальный беспилотник. Практически без участия человека, а только под его присмотром, город начинает преображаться.

Как рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосиф Кодалаев, беспилотную машину травы испытали на улице Петухова.

На кадрах можно увидеть, как легко и просто машина избавляется от травы.

— Возможности техники, которые мы увидели, нас впечатлили, — рассказал глава.

По производительности беспилотник заменяет 10-15 человек. Сейчас с дорожными рабочими очень напряженная обстановка, их катастрофически не хватает. Поэтому заменить людей такими вот роботами — отличная идея.

— Работать может на откосах до 45%. А работает бесшумно на аккумуляторах, — подчеркнул Кодалаев.

Время работы устройства 4-5 часов.

Мэрия планирует испытать 10 подобных машин. А уже затем принимать решение о массовой закупке.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые НГУ создают модель экосистемы леса с помощью беспилотника.