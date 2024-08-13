Беспилотник «Охотник», разработанный в Новосибирске, прошел тестовые испытания

Разработанный в Новосибирске тяжелый беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» успешно прошёл все тесты и испытания.

Как сообщил заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24», организация планирует завершить программу в намеченные сроки, и это станет важным шагом в использовании подобных тяжёлых авиационных аппаратов.

Напомним, что БПЛА С-70 «Охотник» был разработан ОКБ имени Сухого.

В 2022 году стало известно, что Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова планирует в течение пяти лет построить новый корпус и модернизировать производство для выпуска «Охотников». Эти беспилотники производятся по технологии «стелс», то есть являются малозаметными для радаров благодаря радиопоглощающему покрытию.

На тот момент объём инвестиций оценивался в 2,5 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирском авиазаводе построят цех для покраски беспилотников-невидимок.