Бесплатно поработает после пьяных покатушек жительница Новосибирской области

Суд отправил жительницу Убинского района бесплатно трудиться на благо общества после того, как она попалась пьяной за рулем.

В судебном заседании было установлено, что в марте этого года сибирячка на своем автомобиле Toyota Corolla лихачила по улицам райцентра и попала в поле зрения правоохранителей. Остановившие пьяную гонщицу сотрудники ГАИ отправили ее на медосвидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. До суда сибирячка подсуетилась и переоформила Toyota на другого человека. Однако ей это не помогло сохранить свою железную «ласточку».

— Подсудимая признана виновной. Ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Также судом принято решение о конфискации у осужденной автомобиля Toyota Corolla, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона со ссылкой на Барабинский районный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что житель города Обь остался без своей Toyota Corona после того, как попался полицейским пьяным за рулем. Это был не первый его «залет» — гонял он на авто уже будучи лишенным водительских прав.