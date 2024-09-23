Водитель BMW X5 погиб в массовом ДТП на федеральной трассе под Новосибирском

Водитель BMW X5 погиб в массовой аварии на федеральной трассе «Иртыш» после лобового столкновения с грузовым Man. Смертельное ДТП произошло в Барабинском районе ранним утром 23 сентября.

По данным Госавтоинспекции, 36-летний мужчина за рулем автомобиля BMW X5 ехал со стороны Омска в направлении Новосибирска. Обгоняя вереницу машин, он вылетел на встречку и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Man. От удара грузовик вынесло на попутные с немецким автомобилем машины — Kia Rio и Kia Ceed.

— В результате происшествия от полученных травм скончался водитель автомобиля BMW. Его 48-летний пассажир получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу, — сообщили в региональном ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что два человека из легковой машины погибли в ночном ДТП на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе Новосибирской области. LADA Largus вылетела на встречку и попала под грузовик.