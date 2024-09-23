«Уже началось»: из магазинов Новосибирска исчезает молоко и молочная продукция

По наблюдению корреспондентов редакции Infopro54, в Новосибирске начали пустеть молочные полки в магазинах. Привычный ассортимент значительно сократился в «Ленте», «Пятерочке». Продавцы говорят, что у них нет информации о сроках поставки молока. Председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко пояснил Infopro54, что ожидал возникновения этой ситуации в октябре, но, по всей видимости, «уже началось».

— Цена на сырое молоко в регионе последнее время растет большими темпами — на 10-20% с августа. Кроме того, на рынке сырого молока в регионе из-за сокращения поголовья возник дефицит — около 100-150 тысяч тонн в сутки, — пояснил Елисеенко. — Но молоко реально было недооценено, поэтому динамика, которую мы наблюдаем сейчас, была предсказуема.

Он напомнил, что из-за роста затрат, а также ужесточения требований к сельхозпредприятиям, которые занимаются животноводством, и роста затрат на производство молока (ГСМ, кадровый дефицит на селе, рост зарплат, соблюдение экологических требований, корма и т.д.) многие аграрии предпочитают отказываться от содержания молочного стада и полностью переходят на растениеводство.

— Переработчики сейчас охотно закупают сырое молоко, даже по растущим ценам, но при этом начинают повышать стоимость своей продукции, а с этим уже не соглашаются магазины. Поэтому полки пустеют, — комментирует Игорь Елисеенко.

По его словам, сейчас в наиболее сложной ситуации оказались переработчики, которых поджимают с одной производители молока, с другой — ритейл.

— Скорее всего, рынок нащупает новое равновесие к ноябрю. Пока, по моей информации, переработчики ищут другие каналы сбыта или переходят на производство иной продукции: сухое молоко, сухая сыворотка и т.д., — пояснил эксперт. — Думаю, что ритейлеры будут продавливать небольших переработчиков с объемом переработки 10-20 тонн в сутки, вынуждая их соглашаться на убыточные цены. Однако это приведет к тому, что переработчики будут закрываться и вымываться с рынка. На фоне дорогих кредитов и давления ритейлеров у них просто не останется иного выхода.

Илья Сухарев, владелец бренда «Фермер-центр», CEO «Фермер-центр франчайзинг», обратил внимание еще на один нюанс, который мог повлиять на исчезновение молочной продукции с прилавков некоторых ритейлеров.

— Сейчас многие производители молока и молочной продукции на рынке столкнулись с подорожанием растительных жиров, в том числе пальмового масла, которое они используют для производства молочной продукции. В такой ситуации им приходится больше использовать сырое молоко, а его производство в регионе особо не увеличивается. То есть спрос превышает предложение, и цена на сырое молоко пошла вверх, — комментирует Илья Сухарев. — На мой взгляд, сегодня и ритейлерам, и потребителям нужно внимательно относиться к продукции, которая покупается. На рынке продукции с растительным жиром достаточно много.

Собеседник редакции также отметил, что в его сети сокращение ассортимента не наблюдается.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, за неделю, на 20 сентября, 10 переработчиков региона закупили 4371,8 тонны молока. Средняя закупочная цена по молочным предприятиям области составила 36,99 рубля за литр (без транспортных расходов и без НДС). Это на 1,28 рубля больше, чем в предыдущую неделю сентября. Для сравнения, в сентябре 2023 года литр молока в это время стоил 28,89 рубля. Больше всего сырого молока в Новосибирской области закупают такие компании, как АО «Маслокомбинат Чановский» (1432 тонны), «Сибирское молоко», филиал АО «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo, 595 тонн), ООО «Молочный Комбинат Купинский» (533 тонны), ООО «Сиббарс» (504 тонны).

Напомним, этой осенью из-за затяжных дождей у аграриев Новосибирской области возникли проблемы с уборкой урожая и кормовых культур. Кроме того, скот пришлось переводить на зимнее содержание раньше обычного, что также влияет на стоимость молочной продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что фабрика по переработке молока и производству молочной продукции допустила фактический дефолт.