Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее, производители виски и табачный холдинг уходят из страны

Порт нидерландского города Роттердам решил прекратить контейнерные перевозки в Россию и из нее, передает ТАСС.

— Контейнерные перевозки в Россию и в обратном направлении прекратились, а постоянные препоны в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В последние месяцы, в преддверии санкций по углю и нефти, импортируется меньше российских угля, нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще импортируют из других стран, — говорится в заявлении на сайте порта.

Администрация порта отметила, что контейнерные перевозки не осуществляются на фоне действующих в отношении России санкций и связанной с ними неопределенности.

По сообщению агентства Reuters, на фоне конфликта на Украине и действия санкций грузооборот порта в первом полугодии упал на 1,5%. По словам представителя порта, пока рано судить о том, как сильно упали объемы поставок из России, но сейчас «почти во всех секторах можно видеть влияние санкций и решений отдельных компаний не вести дела с Россией».

По данным агентства, в 2021 году из общего объема поступавшей в Роттердам нефти 30% приходилось на Россию, при этом российский газ составлял 25% от всего импорта, а уголь — 20%.

Американо-японская алкогольная компания Beam Suntory объявила об уходе из России, сообщил в своем телеграм-канале журналист Денис Пузырев.

— Beam Suntory вместе с Edrington достигли соглашения о продаже совместного предприятия Maxxium Russia местному руководству, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Beam Suntory. При этом поставки компании не будут возобновлены.

В портфеле Beam Suntory — виски Jim Beam, Maker’s Mark, Hibiki, джин Roku, коньяк Courvoisier и другие крепкие напитки; Edrington — виски Macallan, Highland Park, The Glenrothes. Edrington также покидает российский рынок.

Компания Maxxium работает под двумя юрлицами — ООО «Максимус рус» и АО «Денвью лимитэд». Их выручка в 2021 году составила 8 млрд руб. и 10,7 млрд руб. соответственно, чистая прибыль — 256,9 млн руб. и 69,6 млн руб. Согласно заявлениям Beam Suntory и Edrington, свои доли в этих юрлицах они продадут российскому менеджменту. Гендиректор Maxxium — Павел Цой.

Американский табачный холдинг Philip Morris, выпускающий сигареты Parliament, Marlboro, Chesterfield, L&M, Next и стики Heets для IQOS, намерен полностью уйти с российского рынка до конца 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Яцека Ольчака.

Российский рынок является для Philip Morris седьмым по величине.

В марте Philip Morris сообщил о сокращении производства в России. Так, фабрика «Филип Моррис Кубань» прекратила свою деятельность ещё в феврале в связи с уменьшением объёмов табачного рынка. Кроме того, после начала спецоперации России на Украине холдинг приостановил дополнительные инвестиции в стране и допустил передачу активов в рамках реструктуризации бизнеса. У Philip Morris работают филиалы в 88 городах России, а также запущено предприятие полного производственного цикла «Филип Моррис Ижора». В компании в России трудятся около 3,2 тыс. человек.