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Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе

  • 10/06/2025, 12:15
Автор: Марина Санькова
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
Столица Сибири предлагает множество вариантов досуга на этой неделе, которые не требуют денежных затрат

Городские парки

В сердце Новосибирска, в Центральном парке, расположена галерея уличного искусства «100 квадратов» (ул. Ядринцевская, 37, к1), где граффити украшают как фасад, так и внутреннее пространство. Здесь пройдет уличный фестиваль электронной музыки «Крыша Open Air».

Заельцовский парк, крупнейший в нашем городе, представляет собой сосновый бор, прогулки по которому оказывают благотворное влияние на здоровье. В парке можно бесплатно осмотреть арт-объекты на территории лыжной базы «Локомотив» (Заельцовский парк, 1) или пройти по экологической тропе с информационными стендами о флоре и фауне бора.

В парке «Берёзовая роща» расположена пони-ферма «Серебряная подкова» (ул. Планетная, 53, к6), где можно пообщаться с различными животными, такими как козы, свиньи, пони, северные олени, кролики, альпаки и ламы, а также увидеть енотов и лис. Вход на ферму бесплатный, а корм для животных можно приобрести за небольшую плату.

В парках города и Академгородке популярным развлечением является кормление белок. Лучшие места для этого: Берёзовая роща, Тимирязевский сквер, Морской проспект в Академгородке и дендропарк в Заельцовском районе (ул. Жуковского, 100). В парках установлены автоматы, где можно купить орехи для белок. Напоминаем, что кормить их хлебом не рекомендуется.

Множество уток обитает на водоемах города, таких как набережная Оби, пруд в Академгородке (ул. Золотодолинская), озеро в микрорайоне Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная), озеро возле волейбольного комплекса «Локомотив-Арена» (ул. Ипподромская, 18), на левом берегу у спорткомплекса «Сибирь-Арена» (ул. Немировича-Данченко, 160).

Михайловская набережная тоже идеально подходит для прогулок.

Арт-объекты

В Новосибирске можно встретить и сделать красивые фотографии с интересными арт-объектами, такими как граффити «Страницы истории» Ильи Маломощенко (ул. Серебренниковская, 2а), «Календарь майя» (Красный проспект, 17) и «Портрет врача» Трепо Паркера (ул. Фрунзе, 4). В центре города расположены уличные фотозоны (особенно выделяются цветочные салоны «La Rose»), скульптуры и памятники музыкантам: от известных во всем мире до локально новосибирских.

  • Пётр Ильич Чайковский (В холле НОВАТа, Красный проспект, 36);
  • Михаил Иванович Глинка (Советская, 31);
  • Джон Леннон (Арка дома Челюскинцев, 44);
  • Владимир Высоцкий (Сквер у театра «Глобус», Каменская, 1);
  • Александр Галич (пр. Академика Лаврентьева, 16);
  • Татьяна Снежина (Татьяны Снежиной, 46);
  • Владислав Ленский (Заельцовское кладбище, кв. 26);
  • Арнольд Кац (Красный проспект, 18/1);
  • Дмитрий Шостакович (Ленина, 24);
  • Виктор Цой (Сибиряков-Гвардейцев, 47к6);
  • Янка Дягилева (Ядринцевская, 61);
  • Музыкант на Хмельницкого (Богдана Хмельницкого, 38).

Храмы Новосибирска

В городе открыты для посещения храмы различных конфессий, такие как Собор во имя Александра Невского (Красный проспект, 1а, режим работы: 8:00-18:30), Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Октябрьская, 9, режим работы: 8:00-18:00), Вознесенский кафедральный собор (Советская, 91, режим работы: 8:00-18:30), Храм в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая (Богдана Хмельницкого, 74, режим работы: 8:00-19:00), Православный Троице-Владимирский собор (Филатова, 14а, режим работы: 8:00-20:00), Храм Успения Пресвятой Богородицы (Гоголя, 179, режим работы 8:00-19:00), Православный приход во имя святителя Николая Чудотворца (Зоологическая, 8а, Нижняя Ельцовка, режим работы: 8:00-17:00), Храм во имя Михаила Архангела (Большевистская улица, 229, режим работы: 8:00-18:00).

Лекции, выставки, концерты

В Новосибирске проводится множество бесплатных мероприятий, включая лекции, выставки и концерты, которые организуют учреждения молодёжной политики и библиотеки.

Учреждения молодёжной политики – организации, которые представляют собой целую экосистему возможностей, где можно найти занятие для себя: йога, игровая комната (для детей и взрослых), лекции психолога, а также выставки или музыкальные концерты. Проводит молодёжь, посещают люди всех возрастов. Загляните, например, в студии центра «Содружество» или «Территории молодежи».

Также бесплатные мероприятия проводят Областная молодёжная библиотека, более научные – Информационный центр по атомной энергии, про искусство – отделение научной библиотеки «Дом Да Винчи».

В «Доме Да Винчи» также есть возможность посетить бесплатные джазовые концерты, классическую музыку, а также разнообразные художественные и фотовыставки.

Также бесплатные выставки работ новосибирских художников и мастеров проводит Дом народного творчества (ул. Каинская, 5), а Центр креативных индустрий приглашает бесплатно посетить выставку новосибирской художницы Ларисы Втюриной «В коробке с карандашами».

К бесплатным музеям можно отнести и магазины антиквариата: например, в арт-галерее «Че» (Красный проспект, 33) или «Сибирской горнице» (ул. Советская, 26) можно посмотреть на старинные предметы, книги, утварь, бюсты, картины, найти дореволюционные открытки с видами Новосибирска.

Интересные прогулки по городу

Несмотря на обилие достопримечательностей и развлечений, основной метод знакомства с городом – это, безусловно, пешие прогулки. Исследовать мегаполис можно как в одиночку, так и в сопровождении гида. Альтернативно, можно воспользоваться бесплатной информационной поддержкой, например, получив бесплатную туристическую карту Новосибирска в туристическом информационном центре, расположенном на площади Ленина.

Источник фото: ru.freepik.com, сгенерировано с помощью ИИ

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Рубрики : Общество Стиль жизни Город

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : отдых в Новосибирске бесплатные мероприятия


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