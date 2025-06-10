Свидетели игнорируют дело Новосибирского картонно-бумажного комбината

Адвокат Новосибирской городской коллегии адвокатов Евгений Деменчук прокомментировал ситуацию с рассмотрением дела директора Новосибирского картонно-бумажного комбината (НКБК) Игоря Диденко. По его словам, на судебное заседание 6 июня не явился ни один вызванный свидетель обвинения. 26 мая свидетель, бывший главный инженер НКБК, большую часть своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, не подтвердил.

— По сути, он опроверг обвинительную версию причин попадания воды в технологический карьер (водоем), расположенный рядом с комбинатом, на загрязнении и деградации которого указано в обвинении, — подчеркнул Деменчук.

Адвокат отметил, что свидетели под различными предлогами уклоняются от явки в судебное заседание для их допроса стороной защиты и защита вынуждена каждый раз откладывать процесс. В августе 2025 года будет уже год, как дело рассматривается в суде.

— Складывается впечатление, что обвинение потеряло интерес к уголовному делу после того, как в арбитражном суде Новосибирской области был удовлетворен иск Росприроднадзора к НКБК о взыскании более 240 млн. руб. По нашему мнению, истребованные материалы уголовного дела и послужили основанием для удовлетворения иска в арбитраже, что дает основание полагать, что уголовное дело инициировалось с целью формирования доказательственной базы, поскольку Росприроднадзором не собраны были достаточные доказательства загрязнения, — заявил Евгений Деменчук.

История вокруг АО «Новосибирский КБК» началась 2 года назад. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский КБК подал апелляцию на взыскание 243 млн рублей.