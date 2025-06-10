В зону оползня на Ипподромской в Новосибирске попадают дорога и два дома

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в районе Ипподромской магистрали в центре Новосибирска необходимо проводить исследование подпорных стенок по всей дороге, а также территории, расположенной над магистралью. Об этом редакции Infopro54 сообщил новосибирский ученый, профессор, заслуженный работник геодезии и картографии, директор ООО «Геоскан» Владимир Середович.

Напомним, в конце минувшей недели МКУ «Гормост» заключило муниципальный контракт с Сибирским государственным университетом путей сообщения (СГУПС) на обследование подпорных стенок на Ипподромской магистрали. Как отмечалось в сообщении мэрии, обследовать планируется семь участков подпорных стенок на отрезке от площади Будагова до улицы Богдана Хмельницкого. Восстановить обрушившийся участок между улицами Писарева и Гоголя в районе домов №49 и №47\1 планируется в 2026 году.

— По моим оценкам, обследовать нужно все подпорные стенки по всей магистрали, так как их возводил один проектировщик и при строительстве были заложены одинаковые нормативы и методологии проектирования. Рядом с обрушившимся местом в сторону «Паруса» уже было небольшое новое обрушение, — подчеркнул Владимир Середович.

Он также отметил, что по существующим нормативам нужно выставлять маячки и организовывать наблюдение за дорогой, которая проходит над подпорной стенкой, а также двумя расположенными рядом домами, находящимися в зоне влияния строительства подпорной стенки.

— Учитывая особенности объекта, для наблюдения целесообразнее применять сканирующие системы. В активной фазе частота таких наблюдений должна быть от одного раза в день до одного раза в неделю. Пока меня не услышали. СГУПС только выиграл тендер и к работе еще не приступал. Планирую с ними общаться, возможно, немного помогу в сборе данных, — пояснил собеседник редакции.

Середович не исключил, что из-за сильных дождей участок дороги, где установлена временная заплатка, может снова обрушиться.

— Если обрушение началось, то оно уже не остановится. А временная подпорка, которую там сделали, смешная. Это не решение. Там должны работать специалисты, — уверен Середович.

В соцсетях Новосибирска можно встретить комментарии водителей, которые пишут, что предпочитают объезжать участок дороги на Гоголя рядом с местом обрушения.

Напомним, в конце апреля на самой загруженной скоростной магистрали Новосибирска — улице Ипподромской — обрушилась подпорная стенка. Мэрия Новосибирска ввела на участке режим повышенной готовности. Подъем с Ипподромской на Гоголя был перекрыт. Как отмечал начальник управления дорожного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов, его будут восстанавливать 1–1,5 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за подтопления.