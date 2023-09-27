Бесплатный проезд в электричках получат 400 тыс жителей Новосибирской области

С 1 января следующего года 400 тысяч жителей Новосибирской области получат право на бесплатный проезд в электричках. Об этом сообщил замминистра труда и соцразвития региона Владимир Машанов на пресс-конференции.

Льгота расширится для ветеранов труда и тружеников тыла. Однако отмечается, что при желании льготу можно заменить денежной компенсацией. На данный момент для этих категорий предоставляется 50%-ная скидка на проезд в электричка в дачный сезон.

Напомним, что с началом учебного года школьники и студенты получат льготу в 50% скидки на проезд в пригородных поездах в Новосибирской области. Льготы действуют до 15 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород».

Чтобы получить скидку школьникам нужно предоставить справку учащегося с печатью, а студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения.

Ранее редакция сообщала о том, что электрички изменят расписание из-за ремонта пути в Новосибирской области.