Реконструкцию здания школы № 57 в Новосибирске могут завершить раньше срока

Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход строительных работ.

«Школа № 57 начнет функционировать в следующем году. Контракт подписан на два года – завершение работ планировалось в декабре 2024 года. Но подрядчик нацелен на завершение строительства объекта раньше установленного срока, ориентировочно к 1 сентября 2024 года, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Почти пять лет назад учебный процесс здесь был остановлен, в старом здании, признанном аварийным, вести уроки было нельзя. Я неоднократно встречался с руководством школы, родителями, в результате чего было принято непростое решение – снести старое здание, и на его месте построить новое. Наши планы поддержало правительство Новосибирской области, были выделены денежные средства», – отметил глава города.

Школа № 57, расположенная в Дзержинском районе, была построена 1 сентября 1939 года. В 2018 году учебный процесс был остановлен, пока дети учатся в близлежащих школах № 36 и № 153 Дзержинского района. В школе № 36 – с 1 по 5 классы, в 153-й – с 6 по 11 классы.

На месте старого здания, рассчитанного на 450 мест, появится новое четырехэтажное, в котором смогут учиться в одну смену 825 детей. На сегодня выполнены работы нулевого цикла, полностью заложен фундамент, возведены монолитные стены и перекрытия подвалов, возводятся колонны и стены первого и второго этажей. К концу октября планируется выполнить гидроизоляцию стен подвала, засыпку пазух котлована и продолжить монолитные работы.

По инициативе подрядчика был изменен дизайн фасада, чтобы школа вписывалась в архитектуру микрорайона. Стоимость проекта – 1,5 млрд рублей.

По словам директора проекта Елены Суходольской, подрядчиком была применена современная технология по укреплению грунта, это позволило сэкономить время (около двух месяцев) и деньги. Кроме того, конфигурация нового здания будет совершенно отличаться от старого.