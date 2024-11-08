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«Бестужевский бульвар»: от первого лица, из первых рук

  • 08/11/2024, 14:37
«Бестужевский бульвар»: от первого лица, из первых рук
«Бестужевский бульвар», возводимый компанией «Строй-Интеграл» - эффектная новинка в сегменте премиального жилья. Образец авторского девелопмента.

Деньги любят тишину. Поэтому о том, что происходит за строительным забором нового клубного комплекса в Заельцовском бору, а также об органике авторского подхода в реализации рассказывает  Мальцева Екатерина, заместитель генерального директора по продажам компании «Строй-Интеграл».

С формальной точки зрения «Бестужевский бульвар»­ — наш дебют. Но, как шахматный дебют, – тщательно продуманный. С предысторией. Девелопменту предшествуют более 25 лет успешного ведения бизнеса в нефтяной отрасли. И у каждого члена команды в этой сфере нажит плотный багаж компетенций. Нефтяная сфера хорошо прокачивает бизнес-навыки, эффективно воспитывает, наращивает амбиции.

Место обязывает

Нам сразу было понятно, что для проектирования клубного комплекса право на «первый блин» не работает. Нужно делать достойный продукт-событие, тот самый недостающий городу камерный премиум с необходимым набором характеристик. Без пробников, без бета-версий. И локация была выбрана такая, которая сразу диктует уровень. Зелёное сердце Новосибирска Заельцовский бор – территория с достаточно программируемым уровнем застройки. Строить здесь что-то проходное, ординарное нельзя – дух места этого уже не допускает.

Осознавая уровень задач, мы отважились на новый для района тип архитектурной образности с мотивом «сибирская Рублёвка». Да, место его достаточно громко «нашёптывает».

Но это не единственный арт-сценарий. За цитатную базу также взяли респектабельную застройку современного Санкт-Петербурга – Крестовского острова, Елагина острова. У «Бестужевского бульвара» архитектурная детализация питерской элитной недвижимости. Выглядит  это эффектно, привлекает внимание. Но в то же время крайне интеллигентно, без кичливости.

«Бестужевский бульвар»: от первого лица, из первых рук

Комплекс спроектирован в Архитектурно-планировочной мастерской Фефелова В.В., у мастерской богатый опыт именно в работе с историческими стилями – с классицизмом, с ар-нуво, в портфолио такие громкие проекты, как отель Marriott (ныне Grand Autograph), известные жилые комплексы Montblanc,  Флотилия, Almond и др.

Большая часть элементов отделки фасадов, общественных зон, изготовлены штучно, целевым образом и будут исключительно здесь. Для больших стилей важна именно культура мелочей, как и для премиума в целом, потому деталям уделено особое внимание. Так, что они по итогу и не мелочи вовсе, а равнозначные компоненты большой узнаваемой идеи.

Из своих рук

На старте мы решили, что будем воплощать идею с частичным делегированием вопросов профессионалам. Мы выступим в качестве инвестора и застройщика, создавая проект и наполняя его смыслами, а продвижением и продажами займутся лучшие игроки на рынке. В ходе строительства стало очевидно, что принцип «просто передай эту задачу профессионалу» не обладает универсальным эффектом, когда речь идет о премиальной недвижимости. Пришло понимание – чтобы донести до публики верный концепт продукта, тот объём граней, ту палитру нюансов, которую задумали и воплощаем, необходима исключительно прямая трансляция. Только из первых уст, из первых рук.

На самом деле, элитный рынок недвижимости служит цитаделью спокойствия в нашем не всегда стабильном мире и отличается значительной устойчивостью, он не знает спешки. Площадь клубных резиденций в Бестужевском бульваре начинается от 70м2 – это не мини-студии, не однокомнатные квартиры, которые интересны инвесторам в качестве перепродажи и имеют быстрый срок реализации в любом мегаполисе. Продажа премиального жилья – процесс заведомо более длительный. Иногда он может не вписываться в тайм-менеджмент даже самого мастеровитого риелтора. Потому было принято решение сформировать собственную команду продаж, погруженную только в наш проект и располагающую этим временем.

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Говоря о клубных комплексах, важен также фактор «идейной акустики», о которой я уже упоминала. Ценна та идея, которая не сводится к исключительно техно-цифровым параметрам – конструктивному типу, этажности, метражу, цене. Ценен дух проекта, его «я», описываемое сугубо гуманитарным языком. Говоря аналогиями из мира изящных искусств: техно-цифровые данные – это фотография, а идея – авторская акварель. Или музыкальная пьеса, исполняемая самим композитором.  Так вот, идея «Бестужевского бульвара» – это  композиция, которой, как оказалось, необходимо именно авторское исполнение.

Представьте себе человека, у которого уже многое есть. Который знает, что он хочет для себя, своей семьи, детей и близкого окружения. Который многое пережил и давно определил главные критерии для достижения желаемого качества жизни. У него не первое жильё и, пожалуй, даже не второе в жизни. Любимые увлечения, часто связанные с природой, созерцанием. Клубные резиденции «Бестужевский бульвар» в этом отношении — то место, где он будет счастлив в разных жизненных ролях: семьянина, активного бегуна, лыжника, бизнесмена, счастливого отца или деда, который учит приехавшего в гости внука кататься на велосипеде.

Известная локация, позволяющая находиться близко к городу, но в уединении среди сосен и пения птиц. Вокруг настоящий лес, со всеми его красотами. Здесь не случится гипер-урбанизации, как в приближенных к центру престижных районах. У Дачного шоссе столь же исключительная судьба – быть особенной территорией. «Бестужевский Бульвар» – уникальный комплекс, который будет реализован в этой локации.

«Бестужевский бульвар»: от первого лица, из первых рук

Именно потому в такой удивительной местности органичен проект с экстра-харизмой – неповторимый и влюбляющий в себя. Да, в это место легко влюбляться, достаточно хоть раз побывать на месте строительства. Сюда хочется поселить семью, родителей. Создавать и продолжать здесь свои семейные традиции, быть счастливым прямо с момента пробуждения под звуки леса.

«Бестужевский бульвар»: от первого лица, из первых рукОФИС ПРОДАЖ КЛУБНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ «БЕСТУЖЕВСКИЙ БУЛЬВАР»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость Бестужевский бульвар


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