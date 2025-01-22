Бьет по детям: эпидемиолог из Новосибирска предупредил об опасности норовируса

В середине января вспышки норовируса зафиксировали сначала в школах Оренбурга и Саратовской области. В это же время в санатории Красноярского края заболели 33 взрослых человека. Но если у взрослого болезнь, как правило, протекает в легкой форме, то для детей она может стать очень опасной.

— Норовирус — это один из разновидностей энтеровирусов. В повседневном обиходе его еще называют кишечным гриппом. Проявляется как воспаление пищеварительной системы: кишечника, желудка. Вызывает гастроэнтерит, — рассказал Горсайту эпидемиолог Яков Новосёлов.

Симптомы норовируса очень схожи с ротавирусом. И способ передачи у инфекций одинаковый: от человека к человеку через грязные руки, заражённую пищу и воду. Только ротавирус в основном поражает детей, а норовирусу подвержены все поколения. В отличие от ротавируса, от норовируса прививки нет.

Эпидемиолог поясняет, что подавляющее большинство людей уже переболело норовирусом, но многие этого даже не поняли. Диарею, боли в животе и тошноту, которые проходят буквально через пару дней, чаще списывают на обычное отравление. Температура при этом поднимается редко. Да и сами врачи сначала диагностируют такому пациенту отравление, а уже потом смотрят анализы и определяют, в чём причина недомогания.

Для детей норовирус опасен обезвоживанием. Особенно для малышей, которые быстро теряют водный запас организма из-за многократной и неукротимой рвоты. Да и взрослый человек теряет минеральные соли, калий, что может вызвать проблемы с сердцем у тех, у кого есть соответствующие заболевания.

Профилактика норовируса включает в себя соблюдение основных санитарно-эпидемиологических норм, таких как мытье рук, а также овощей и фруктов. Хотя подхватить вирус можно даже взяв готовую еду в магазине.

При первых симптомах заболевания, эпидемиолог советует обратиться к врачу. Помимо этого, нужно принять кишечный антисептик и восполнять потерю жидкости, в том числе с помощью минеральной воды, содержащей калий и магний. В пищу рекомендуется употреблять бульоны, жидкие супы, каши, мясное суфле на пару и отварные овощи.

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