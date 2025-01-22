С марта в Новосибирске могут изменить начисление платы за отопление

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу изменения в правилах оплаты за отопление в многоквартирных домах.

Одним из ключевых нововведений станет введение понятия «общая площадь жилого помещения». Именно этот термин будет использоваться при расчёте платы за отопление. При этом террасы, веранды, лоджии и балконы больше не будут учитываться в общей площади.

Кроме того, основным источником информации о жилой площади станет Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В случае возникновения расхождений между различными источниками, окончательная адресация будет осуществляться на основании данных из ЕГРН.

Как рассказала юрист Наталия Феофанова изданию Дом Mail, в случае поломки общедомового счётчика тепла оплата будет осуществляться по специальным нормативам, которые будут рассчитываться исходя из среднемесячного потребления за последний год. Ранее же учитывались показания прибора за шесть месяцев.

Кроме того, изменится порядок выбора способа расчёта за отопление. Теперь местные власти смогут самостоятельно принимать решение о переходе на новую систему оплаты. Однако изменить систему можно будет не позднее чем за три месяца до начала отопительного сезона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ожидается повышение тарифов ЖКХ на 12 процентов. Это усредненный процент роста стоимости услуг ЖКХ в 2025 году.