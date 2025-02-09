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«Без диаспоры не обошлось»: прокуратура просит отменить приговор мигранту-педофилу

  • 09/02/2025, 16:21
Автор: Ольга Кирсанова
«Без диаспоры не обошлось»: прокуратура просит отменить приговор мигранту-педофилу
Жертвой приезжего из Армении стала 9-летняя девочка-инвалид

В Московской области прокуратура пытается отменить приговор педофилу из Армении, осуждённому на 12 лет лишения свободы. Жертвой престарелого озабоченного мужчины стала 9-летняя девочка с инвалидностью.

Инцидент произошёл в подмосковном поселке Останкино 7 июня прошлого года. После занятий в летнем пришкольном лагере, около 13:00, Катя* вышла из учебного заведения и отправилась на детскую площадку. Однако её игру прервал пожилой незнакомец, который настойчиво пытался завязать с ней разговор. Чувствуя опасность, девочка решила сменить площадку и пошла играть ближе к гаражам. Но «добрый дедушка» последовал за ней и продолжил попытки заговорить.

Когда стало ясно, что ребёнок не собирается отвечать, мужчина от слов перешёл к действиям: сначала начал её трогать, а потом попытался утащить в гаражи. Позже перепуганная Катя рассказал своей бабушке, что насильник касался её в интимных местах.

— Он подсел к ней на лавочку, начал её обнимать, залез ей под кофту, трогал ей грудь и целовал в щеки. Потом в губы начал целовать, язык совал ей в рот, — рассказала бабушка школьницы.

Когда Катя поняла, что «дедушка» ведёт себя ненормально, она попыталась спрятаться от него на игровой лестнице. Но его это не остановило — педофил уволок школьницу в свою машину. Чтобы удостовериться, что о преступлении никто не узнает, он пристегнул её ремнём безопасности и уже начал закрывать двери гаража. Но в этот момент судьба решила распорядиться иначе. По воле случая у ребёнка получилось отстегнуться и вырваться из рук извращенца на улицу.

В этот же момент из соседнего гаража вышел другой мужчина. Он увидел плачущего ребенка, умоляющего о помощи, и буквально отбил её у мигранта.

Отметим, что девочка находится под опекой бабушки, страдает тугоухостью и имеет ментальные расстройства. Живёт она, как и её сёстры и братья у бабушки, работающей воспитателем в детском саду этого же района.

Полицейские скрутили «доброго дедушку» по фамилии Захарян, когда тот сидел на скамейке рядом с одной из игровых площадок и наблюдал за другими детьми.

Во время задержания насильника семье Кати угрожали неизвестные люди.

— Сразу же, как его задержали, набежала толпа армян, на месте они стали угрожать различными методами, — рассказывали очевидцы.

У мигранта изъяли телефон, на котором была обнаружена детская порнография.
Тогда же выяснилось, что Захарян пытался приставать к детям и до этого инцидента. Многие ребята из останкинской школы рассказывали родителям о подозрительно добром и настойчивом дедушке с детской площадки. Но почему-то большого внимания словам ребят взрослые не уделили. Местные жители ещё тогда выражали опасения, что дело замнут и насильник вновь окажется на свободе.

В отношении Захаряна СК возбудил уголовное дело, а суд признал виновными и отправил на 12 лет за решётку.

Однако на этой неделе прокуратура потребовала отменить приговор и освободить извращенца.

Об этом рассказал адвокат Роман Притулин, защищавший интересы ребёнка во время суда и следствия. Юрист считает, что несмотря на железобетонные доказательства, Захаряну удалось «отмазаться» благодаря помощи диаспоры.

— Прокуратура в своём представлении просит отменить приговор по тем основаниям, что якобы не смотря на оглашенные показания девочки, видеозапись не была отсмотрена. То есть прокуратура сейчас свои же доказательства оспаривает. Я поговорил с коллегами из судейского и прокурорского сообщества. Все единодушно считают , что здесь усматривается определённая заинтересованность лиц прокуратуры. Полагаем, что необходимо принимать срочные меры и доводить эту информацию до большинства лиц, которые беспокоятся об этом деле и об этой девочке. Мы полагаем, что в отмене приговора прямо заинтересована диаспора. Поэтому вероятность отмены большая. Оснований для отмены нет, но мы понимаем какими средствами диаспора может апеллировать и действовать. Дело не закончено, — заявил Роман Притулин.

Отметим, что случаи с посягательствами на половую неприкосновенность детей со стороны иностранных специалистов становятся всё чаще.

Так в начале сентября 2024 года в Новосибирске пожилой гость из Средней Азии пытался изнасиловать 12-летнюю соседку. Во время прогулки местная жительница отправила свою 12-летнюю дочь домой за детской смесью. Через некоторое время женщина услышала истошные вопли дочери. Мольбы ребенка издавались из квартиры соседа, проживающего этажом выше. Бабушка школьницы, которая в тот момент вышла к детям, отреагировала молниеносно, и что есть мочи рванула на помощь к внучке. Почти 10 минут женщина тарабанила в двери соседа-иностранца, прежде чем ей открыли. Оттуда, как ошпаренная, выскочила перепуганная внучка. Уже дома родные обнаружили на шее ребёнка следы от засоса. Прибывшим на место происшествия полицейским престарелый педофил пояснил, что девочка вымогала у него деньги.

Фото сгенерировано ИИ, видео из Телеграм-канала Романа Притулина

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : прокуратура преступление против половой неприкосновенности детей Мигрант


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