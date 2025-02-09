Самый старый заключённый России умер в сибирской колонии

В колонии в Алтайском крае обнаружено тело 84-летнего Александра Анискина, который был самым пожилым заключённым в России. По информации Телеграм-канала SHOT, врачи зафиксировали у пенсионера закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отёк мозга, а также сильную гематому. По одной из версий, Анискин мог стать жертвой нападения других осуждённых колонии.

В 2020 году пожилой мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы после того, как убил своего знакомого в ходе ссоры в коридоре одного из многоквартирных домов города Бийска. Во время следствия и суда Анискин заявлял, что на него беспричинно напали, когда он находился у себя дома. Пенсионер расценил свои действия как самооборону и отказался признавать свою вину и извиняться перед родственниками погибшего.

Спустя два года после приговора суда обязал Анискина выплатить брату убитого мужчины моральную компенсацию в размере 420 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому необходимая самооборона не может считаться превышенной, если агрессор проник в жилище обороняющегося. При этом, под жилищем понимается как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина.