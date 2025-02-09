Лишайник против COVID-19: новосибирские учёные создали средство, подавляющее все штаммы коронавируса

Учёные центра вирусологии «Вектор» и Новосибирского института органической химии СО РАН создали эффективное средство против штаммов коронавируса на основе производных усниновой кислоты, которая встречается в лишайниках.

Авторы препарата отмечают, что, несмотря на окончание пандемии, коронавирус цепко «присосался» к людям и его новые мутации могут привести к новой вспышке заболеваемости.

Напомним, учёные НИИ терапии и профилактической медицины изучают закономерности развития осложнений в отдалённом периоде после перенесённой инфекции COVID-19. Проект направлен на поиск молекулярно-генетических маркеров развития, наиболее влияющих на трудоспособность и активность населения, эндокринного и сердечно-сосудистого фенотипов постковидного синдрома.

По данным ВОЗ, большинство пациентов, которые переболели COVID-19, полностью выздоравливают. Однако у некоторых (от 30 до 70%) появлялись среднесрочные и долгосрочные последствия.

Согласно информации в патенте, который изучил ТАСС, перспективным направлением медицинской химии для синтеза новых средств с противовирусной активностью является использование природных соединений. Одно из них — усниновая кислота, биологически активное вещество, которое встречается во многих лишайниках. Исследователи отмечают, что усниновая кислота обладает широким спектром биологической активности: противомикробной, противоопухолевой, противовоспалительной и противовирусной. Однако это вещество обладает высокой токсичностью. Чтобы решить эту проблему, учёные вывели производные усниновой кислоты с улучшенными свойствами.

Для проверки противовирусной активности средства учёные использовали шесть штаммов коронавируса: уханьский вариант, «дельту» и четыре штамма, относящиеся к варианту «омикрон».

— На сегодняшний день препарат полностью вытеснил все остальные варианты коронавируса. В результате представленных экспериментальных данных, было показано, что заявленные соединения обладают противовирусной активностью в отношении широкого спектра штаммов вируса SARS-CoV-2, — цитирует патент издание.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские учёные Института цитологии и генетики СО РАН первым в мире удалось получить потомство из эмбрионов, замороженных в период диапаузы. Полученный результат имеет огромное значение для использования современных репродуктивных технологий в деле сохранения редких и исчезающих видов животных.