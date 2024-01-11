Аварийным отключением тепла в двух районах Новосибирска занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения теплоснабжения домов и социально значимых объектов в районах левобережья Новосибирска.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку принятым мерам ответственных лиц по подготовке к отопительному периоду, к устранению коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, аварийные отключения теплоснабжения в Ленинском и Кировском районах Новосибирска в ночь на 11 января связывают с ЧП на двух ТЭЦ.

В СГК сообщили, что отопление отключено в 104 домах и 13 социальных учреждений. Устранение неполадок планируют закончить до 17:00.

Ранее редакция сообщала о том, что по прогнозам синоптиков, 11 января ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, переходящего в метели, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица.