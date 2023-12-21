Завод по производству оборудования для контактной сварки создадут в Новосибирске

ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» представило на инвестиционный совет Новосибирской области проект завода по производству оборудования контактной сварки для арматурных цехов заводов ЖБИ и ДСК.
— Наш проект предполагает строительство на территории Новосибирска завода полного цикла для производства станков для оснащения арматурных цехов заводов ЖБИ и КПД, —сообщил технический директор ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» Роман Дробот. — Сегодня мы работаем на арендованной у «Новосибирского инструментального завода» площадке в 3000 кв метров и наши мощности даже близко не могут обеспечить спрос на оборудование. Одна из основных проблем — нехватка производственных площадей, вторая — квалифицированных специалистов рабочих профессий.
— Ранее российские предприятия ЖБИ и ЗКПД покупали оборудование в странах ЕС. Сейчас ситуация изменилась, так что мы реализуем прямое импортозамещение и наше оборудование может конкурировать с европейскими производителями, — говорит Роман Дробот. — За годы работы мы уже выпустили более 2500 единиц станков, которые поставляем в регионы России, в страны СНГ, ЕС и Африку.
Для решения кадрового вопроса компания запустила учебный центр на базе которого уже ведет подготовку нужных специалистов, а также сотрудничает с учебными заведениями Новосибирской области.
В рамках инвестпроекта «Роден» планирует построить производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров, в том числе цеха по сборке оборудования, раскрою металла, обработке, электромеханический участок, цех испытаний готовой продукции, а также склады. В год на площадке планируется выпускать до 150 единиц оборудования. Запуск первой очереди запланирован на 2025 год, всего комплекса — в 2028 году, а выход на проектную мощность в 2029 году.
Объем инвестиций в проект — 700 млн рублей. Из них 29% — собственные средства компании, 71% — заемные ресурсы. В ходе реализации проекта будет создано 110 рабочих мест со средней зарплатой 66 тыс рублей. Налоговая отдача — 290 млн рублей.
В итоге мэрии и профильным подразделениям правительства было поручено в течение месяца проработать с инвестором вопрос по земельному участку. При этом проект уже получил статус масштабного.
По данным Seldon Basis, ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» создан в 2018 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка за 2022 год почти 306 млн рублей (123%), чистая прибыль — 11,34 млн рублей. Генеральный директор Денис Бутрин, учредитель — Марина Пронина.
Ранее редакция сообщала о том, что под Бердском построят завод по глубокой переработке зерна и муки.
Фото с сайта ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден»
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