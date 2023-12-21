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Завод по производству оборудования для контактной сварки создадут в Новосибирске

  • 21/12/2023, 10:09
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Завод по производству оборудования для контактной сварки создадут в Новосибирске
Аналогов этому предприятию на территории России нет.

ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» представило на инвестиционный совет Новосибирской области проект завода по производству оборудования контактной сварки для арматурных цехов заводов ЖБИ и ДСК.

—  Наш проект предполагает строительство на территории Новосибирска завода полного цикла для производства станков для оснащения арматурных цехов заводов ЖБИ и КПД, —сообщил технический директор ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» Роман Дробот. — Сегодня мы работаем на арендованной у «Новосибирского инструментального завода» площадке в 3000 кв метров и наши мощности даже близко не могут обеспечить спрос на оборудование. Одна из основных проблем — нехватка производственных площадей, вторая — квалифицированных специалистов рабочих профессий.

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 По его словам, все комплектующие для станков предприятие производит самостоятельно. В компании выстроена цепочка от разработки конструкторской модели до запуска в производство. При этом Дробот особо подчеркнул, что аналогов новосибирскому предприятию сегодня нет ни в России, ни в странах СНГ. Ближайшие конкуренты работают в Италии и Германии.

— Ранее российские предприятия ЖБИ и ЗКПД покупали оборудование в странах ЕС. Сейчас ситуация изменилась, так что мы реализуем прямое импортозамещение и наше оборудование может конкурировать с европейскими производителями, — говорит Роман Дробот. — За годы работы мы уже выпустили более 2500 единиц станков, которые поставляем в регионы России, в страны СНГ, ЕС и Африку.

Для решения кадрового вопроса компания запустила учебный центр на базе которого уже ведет подготовку нужных специалистов, а также сотрудничает с учебными заведениями Новосибирской области.

В рамках инвестпроекта «Роден» планирует построить производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров, в том числе цеха по сборке оборудования, раскрою металла, обработке, электромеханический участок, цех испытаний готовой продукции, а также склады. В год на площадке планируется выпускать до 150 единиц оборудования. Запуск первой очереди запланирован на 2025 год, всего комплекса — в 2028 году, а выход на проектную мощность в 2029 году.

Объем инвестиций в проект — 700 млн рублей. Из них 29% — собственные средства компании, 71% — заемные ресурсы. В ходе реализации проекта будет создано 110 рабочих мест со средней зарплатой 66 тыс рублей. Налоговая отдача — 290 млн рублей.

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 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признал, что проект очень важен для области, но возникли вопросы по месту его размещения. Инвестор хочет «посадить» предприятие на улице Пролетарская, где запросил 5,8 га. В компании объясняют это тем, что хотели бы сохранить коллектив, который может не согласиться ездить на работу в другую локацию. Заммэра Геннадий Захаров напомнил, что рядом с этим участком строятся школа и поликлиника по концессии, а значит необходима селитебная территория.

В итоге мэрии и профильным подразделениям правительства было поручено в течение месяца проработать с инвестором вопрос по земельному участку. При этом проект уже получил статус масштабного.

По данным Seldon Basis,  ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» создан в 2018 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка за 2022 год почти 306 млн рублей (123%), чистая прибыль — 11,34 млн рублей. Генеральный директор Денис Бутрин, учредитель — Марина Пронина.

Ранее редакция сообщала о том, что под Бердском построят завод по глубокой переработке зерна и муки. 

Фото с сайта ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден»

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Центр Машиностроения и Металлообработки Роден Роман Дробот производство оборудования контактная сварка инвестсовет инвестиции Андрей Травников


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