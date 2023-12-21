Завод по производству оборудования для контактной сварки создадут в Новосибирске

ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» представило на инвестиционный совет Новосибирской области проект завода по производству оборудования контактной сварки для арматурных цехов заводов ЖБИ и ДСК.

— Наш проект предполагает строительство на территории Новосибирска завода полного цикла для производства станков для оснащения арматурных цехов заводов ЖБИ и КПД, —сообщил технический директор ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» Роман Дробот. — Сегодня мы работаем на арендованной у «Новосибирского инструментального завода» площадке в 3000 кв метров и наши мощности даже близко не могут обеспечить спрос на оборудование. Одна из основных проблем — нехватка производственных площадей, вторая — квалифицированных специалистов рабочих профессий.

— Ранее российские предприятия ЖБИ и ЗКПД покупали оборудование в странах ЕС. Сейчас ситуация изменилась, так что мы реализуем прямое импортозамещение и наше оборудование может конкурировать с европейскими производителями, — говорит Роман Дробот. — За годы работы мы уже выпустили более 2500 единиц станков, которые поставляем в регионы России, в страны СНГ, ЕС и Африку.

По его словам, все комплектующие для станков предприятие производит самостоятельно. В компании выстроена цепочка от разработки конструкторской модели до запуска в производство. При этом Дробот особо подчеркнул, что аналогов новосибирскому предприятию сегодня нет ни в России, ни в странах СНГ. Ближайшие конкуренты работают в Италии и Германии.

Для решения кадрового вопроса компания запустила учебный центр на базе которого уже ведет подготовку нужных специалистов, а также сотрудничает с учебными заведениями Новосибирской области.

В рамках инвестпроекта «Роден» планирует построить производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров, в том числе цеха по сборке оборудования, раскрою металла, обработке, электромеханический участок, цех испытаний готовой продукции, а также склады. В год на площадке планируется выпускать до 150 единиц оборудования. Запуск первой очереди запланирован на 2025 год, всего комплекса — в 2028 году, а выход на проектную мощность в 2029 году.

Объем инвестиций в проект — 700 млн рублей. Из них 29% — собственные средства компании, 71% — заемные ресурсы. В ходе реализации проекта будет создано 110 рабочих мест со средней зарплатой 66 тыс рублей. Налоговая отдача — 290 млн рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признал, что проект очень важен для области, но возникли вопросы по месту его размещения. Инвестор хочет «посадить» предприятие на улице Пролетарская, где запросил 5,8 га. В компании объясняют это тем, что хотели бы сохранить коллектив, который может не согласиться ездить на работу в другую локацию. Заммэра Геннадий Захаров напомнил, что рядом с этим участком строятся школа и поликлиника по концессии, а значит необходима селитебная территория.

В итоге мэрии и профильным подразделениям правительства было поручено в течение месяца проработать с инвестором вопрос по земельному участку. При этом проект уже получил статус масштабного.

По данным Seldon Basis, ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» создан в 2018 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка за 2022 год почти 306 млн рублей (123%), чистая прибыль — 11,34 млн рублей. Генеральный директор Денис Бутрин, учредитель — Марина Пронина.

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