Течет и пахнет: двор новосибирской пятиэтажки затопило канализацией

Сточные воды затопили улицу Забалуева в Кировском районе Новосибирска. По словам местных жителей, разливы «зловонных рек» здесь явление частое, но в этом году улицу затапливает еженедельно. Некоторые с иронией сравнивают потоп с Венецией.

В первую очередь канализационная «стихия» отравляет жизнь обитателям дома №80, где вода проникла в подвал, а вонь стоит на все пять этажей.

— Я живу на первом этаже и естественно сырость и вся вонь проникает в мою квартиру, дышать трудно, — рассказала Iinfopro54 жительница пятиэтажки на Заблуева.

Жители домов, оказавшихся заложниками коммунальной аварии, жалуются во все службы, но реакции до сих пор нет.

— Это не в первый раз же. Раньше обращались в ТСЖ, СГК, так как в один прекрасный день вырубило пробки из-за этого. Нам направили слесаря и ещё одного человека, честно сказать, никто не понял кем он является. Электричество дали, два дня подряд без остановки машина откачивала все, — рассказала собеседница.

Женщина отметила, что влажность в квартире стала меньше, окна перестали потеть. Но, спустя два дня, история повторилась.

— Снова все бежит, окна потеют, кажется, что отпадут обои от такой влаги, — добавила сибирячка.

Пока новосибирцы ходят по инстанциям и пытаются решить вопрос с вонючими стоками, машины на парковках вмерзают в лёд, дорога превращается в каток, а люди в домах задыхаются от вони.

Ранее редакция сообщала о пятиэтажке в центре Новосибирска, которую затопило канализацией. Приезжающие аварийные службы не принимают мер и отправляют людей по инстанциям.