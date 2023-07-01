У новосибирцев резко вырос интерес к танцам

По данным геосервиса 2ГИС, за последние три месяца жители российских городов на 31% чаще искали на картах студии обучения танцам, чем в аналогичный период прошлого года. Среди городов-миллионников наибольший прирост интереса к обучению танцам отмечен в Новосибирске (на 33%), Красноярске (на 32%) и Самаре (на 32%).

При этом количество мест, где обучают танцам, за последний год — с июня 2022 по июнь 2023 — в городах-миллионниках увеличилось на 9%. В Новосибирске количество студий танцев за год выросло на 7,5% — до 515.

— В Новосибирске чаще всего обучением танцев интересуются на правом берегу: в центре города, в районе площади Калинина, станций метро Октябрьская, пл. Ленина, Золотая Нива и рядом со станцией Речной вокзал. На левом берегу главная точка притяжения интереса — у площади Лыщинского, чуть уступает ей площадь Маркса, — уточнили в 2ГИС.

На тепловой карте ниже показан поиск обучения танцам в Новосибирске — чем цвет теплее и ближе к красному, тем активнее поиск. Расположение самих станций показано кластерами (окружностями) — чем они крупнее и ближе к красному, тем больше в этом месте студий обучения танцам.

По данным 2ГИС Про, открывать новые студии обучения танцам в Академгородке вряд ли имеет смысл — локальная конкуренция довольно высока, поиск новых мест не выглядит активным.

Сейчас в города-миллионниках России работают более 8000 студий.

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