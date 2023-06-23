Как без проблем проехать пост на Крымском мосту

Как сообщает издание «Краснодарские известия», чтобы сэкономить время тех, кто намеревается проехать через Крымский мост, к началу курортного сезона власти открыли спецпункты досмотра и увеличили штат сотрудников. Тем самым пропускная способность достигла 15 тыс. машин в сутки в каждом направлении.

В издании отметили, что способ досмотра напрямую зависит от количества багажа, он может быть ручным, тогда водителя, как правило, небольшого авто, пассажиров и багаж проверяют как в аэропорту. Или с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

В таком случае багаж и груз сканируют без выгрузки вещей из автомобиля. Традиционно процедура занимает примерно 10-20 минут.

Также не являются исключением и подлежат досмотру пассажиры автобусов.

Эксперты предупреждают, что сотрудники, отвечающие за транспортную безопасность, могут инициировать прохождение повторного досмотра. Обычно это решение продиктовано наличием информации об угрозе «совершения акта незаконного вмешательства». Впрочем, причиной данной меры также может стать подозрительное поведение пассажиров, желающих пересечь мост.

При себе водитель в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение и документы на автомобиль (СТС).

При этом дополнительные обязательства касаются легковых такси, водитель которых долен иметь разрешение на перевозку пассажиров и багажа, включая путевой лист и документы на перевозимый груз.

Чтобы не возникли проблемы, специалисты предостерегают от того, чтобы люди брали с собой в отпуск оружие, а также взрывчатые, радиоактивные, химические или же биологические вещества. Перечень запрещенных грузов указан в приказе Минтранса России от 23.07.2015 № 227.

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