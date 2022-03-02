Биатлонисты из России не смогут участвовать международных соревнованиях

— Следуя новым рекомендациям МОК, исполком IBU принял решение не допускать участия российских или белорусских спортсменов, или официальных лиц в своих международных мероприятиях до дальнейшего уведомления, в том числе в неспортивных мероприятиях, организуемых IBU для своих членов, — говорится в сообщении сайте IBU.

Исполком дополнительно обсудит возможное лишение двух национальных федераций их членства в IBU не позднее очередного заседания исполкома 17 марта.

Ранее Союз биатлонистов России сообщил, что сборная России по биатлону не будет участвовать в эстафетных гонках на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в американском Солджер-Холлоу (штат Юта).

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций решили отстранить сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах.