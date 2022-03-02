DHL приостановила импортные транспортные перевозки в Россию

Германская почтово-логистическая компания DHL приостанавливает импортные транспортные перевозки из России, сообщается на сайте компании. Ранее DHL, UPS и FedEx сообщили о приостановке приема писем и посылок в Россию из-за ситуации на Украине.

— Мы временно приостановили наши транспортные перевозки в Украину и из Украины. Соответственно, в настоящее время мы не принимаем отправления DHL, предназначенные для Украины или прибывающие из нее. Мы также приостановили импорт в Россию до дальнейшего уведомления, поэтому в настоящее время мы не принимаем никаких поставок, предназначенных для России, — сообщили в компании.

Ранее о приостановке импортных перевозок в РФ сообщила швейцарская логистическая компания Kuehne & Nagel.

В конце февраля почтовые службы UPS и FedEx объявили о приостановке доставки писем и посылок в Россию.

1 марта о приостановке приема заявок на перевозку контейнеров в Россию и из нее заявили швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская контейнерная линия CMA CGM.