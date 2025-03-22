Билет в театр в Новосибирске стоит в два с половиной раза дороже, чем в кино

Минимальная стоимость билета в театр в Новосибирске в 2024 году составляла 673 рубля. По этому показателю город находится на четвертом месте в Росиси после Москвы, Сантк-Петербурга и Воронежа. Билет в кино в Новосибирске при этом стоил от 255 рублей — это вторая десятка городов-миллионников России. То есть для того, чтобы сходит в театр новосибирцам нужно в 2,5 раза больше средств, чем в кино.

Стоит отметить, что на некоторые спектакли цена доходит до 35 тысяч рублей. Например, столько просили за новогодние билеты на балет «Щелкунчик» в оперном.

При этом в поисковых запросах в Новосибирске доля тех, кто ищет театры (49%) и кино (51%) практически не отличается. По данным сервиса 2ГИС в городе на данный момент 32 театра и 26 кинотеатров.

Почти 29% новосибирцев живут в пешей доступности от кинотеатров. Лидерами по доступности стали Санкт-Петербург, Москва и Самара — около 40% населения.

Рядом с театрами живут 26,6% новосибирцев. По пешей доступности театров в стране лидирует Красноярск (35%). На втором месте Екатеринбург (32,6%).

Напомним, по данным Минэкономразвития Новосибирской области, театры города являются одной из самых популярных достопримечательностей у туристов.

Ранее редакция сообщала о том, что «Школа злословия» открылась на сцене новосибирского театра.