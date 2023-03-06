Билеты на внутренние российские авиарейсы в майские праздники могут подорожать в пять раз

Россиян предупредили о пятикратном подорожании авиабилетов на майские праздники, сообщает радио Sputnik со ссылкой на заявление вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна.

Запланировав поездку на начало мая, эксперт рекомендует не откладывать покупку путевок и авиабилетов, потому что рассчитывать на распродажи не стоит.

— Никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Будет только повышение цен. Мы уже видим, что на 6 мая и на вечер 5 мая билеты из Москвы и из всех крупных городов дорожают значительно. Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить пятнадцать тысяч. Подорожание будет примерно пятикратное, чтобы вылететь вечером 5 мая и 9 мая вечером вернуться, — прогнозирует Алексан Мкртчян.

Напомним, что в этом году на 9 Мая приходится четыре выходных дня.

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