Билеты в музей за прививку от коронавируса

В Новосибирском государственном краеведческом музее с 3 по 31 июля пройдёт выставка экспозиции «История Новосибирской области». Вакцинированным от COVID-19 горожанам подарят билет на экскурсию по семи залам.

Как сообщил «МК Новосибирск» директор Краеведческого музея Андрей Шаповалов, что посетить выставку бесплатно можно, предъявив на кассе сертификат о вакцинации и паспорт. Он отметил, что таким жестом хочет поддержать людей, которые решили позаботиться о жизни и здоровье окружающих.

— Мы хотели бы поддержать тех, кто принял ответственное решение — поставил прививку. Мы верим в науку и достижения учёных, которые не раз спасали человечество от болезней и эпидемий, — прокомментировал Шаповалов.

Экспозиция «История Новосибирской области» занимает 7 залов первого этажа Краеведческого музея. На ней представлено развитие региона: от освоения русскими Южной Сибири до 2000-х годов. На выставке представлены личные вещи и фотографии инженера Николая Тихомирова, педагога Клавдии Полянской, героя Советского Союза Георгия Байдукова, архитектора Андрея Крячкова, академика Михаила Лаврентьева и других.