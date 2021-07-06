В Алтайском крае вводят новые ограничения из-за COVID-19

В регионе запретят проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек, сообщает «Коммерсантъ».

Заполняемость театров, кинотеатров, спортивных клубов, открытых бассейнов и пр. должна быть не более 50% от вместимости помещений.

— В начале следующей недели я подпишу изменения к действующему ковидному указу, — сказал губернатор Виктор Томенко.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, в регионе в течение последних трех недель отмечается рост заболеваемости от 33% до 70% еженедельно.

— Ежедневный темп прироста составляет в течение недели от 6% до 8%. В структуре заболеваемости доля Барнаула составила 47%, — сказала госпожа Пащенко.

Согласно данным минздрава, с прошлой недели коечный фонд увеличился с 1812 койко-мест до 3 158 койко-мест. Свободный коечный фонд составляет 18%.

— При этом увеличивается доля пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких, растет количество пациентов в тяжелом состоянии. Мы принимаем меры для развертывания дополнительной коечной мощности: в планах у нас Мамонтовская ЦРБ, Рубцовская ЦРБ. Со следующей недели перепрофилируем корпус 12 горбольницы Барнаула и готовим краевую больницу для того, чтобы поступающие коронавирусные больные с сопутствующими заболеваниями также могли получать медицинскую помощь, — сказал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Всего в крае зафиксировано 54 787 случаев заражения COVID-19, выздоровели 47 265 человек, умерли 3 456 пациентов. По данным на 2 июня, прививается 350 580 человек, в том числе: 87 481 человек получили первую прививку, 263 099 человек полностью привиты.