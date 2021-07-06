Что влияет на модуль упругости бетона и как его можно определить

Последний отображает уровень сохранения целостности застывшей массы под воздействием деформационных процессов. Параметры конкретной смеси зависят от ее состава.

Модуль упругости: что на него влияет

Этот параметр имеет прямую зависимость с классом бетона. Более высокие марки имеют большую плотность на сжатие, плотную структуру. Это позволяет им лучше противостоять деформациям в процессе возникновения нагрузок. Наибольший показатель имеет бетон В60. Его модуль упругости составляет 39, 5 Мпа.

Эксперты называют целый ряд факторов, влияющих на данный параметр – это:

вид заполнителя (составы с крупными фракциями могут воспринимать большие нагрузки, чем смеси с мелкими);

влажность окружающей среды (высокое содержание водяного пара уменьшает первоначальный модуль упругости);

температурное воздействие (сильное нагревание провоцирует линейное расширение бетона, снижая его упругость и увеличивая риск развития деформаций);

наличие и тип армирования (металлический каркас усиливает прочность на сжатие, растяжение, изгиб);

возраст бетона (окончательные характеристики смесь приобретает через 200-250 суток).

Годы эксплуатации также оказывают воздействие на модуль упругости. Чтобы избежать преждевременного разрушения конструкций, нужно купить бетон с оптимальными параметрами, с учетом нагрузок и условий. Поставками готовых строительных смесей занимается компания «Бетонстрой».

Как можно проверить модуль упругости

Существуют разные методы проверки характеристик бетона. Модуль упругости определяется разрушающими и неразрушающими способами. Первые базируются на проведении механических испытаний. Для данной цели сначала создаются кубические образцы. Их высверливают либо выпиливают из конструкции. Заготовки оснащаются индикаторами, отправляются под пресс. Постепенное увеличение нагрузки дает возможность проследить скорость и силу разрушения.

Неразрушающий контроль производится с применением ультразвукового оборудования. Благодаря ему можно узнать скорость распространения волн при разной степени влажности. Преимущество методики заключается в отсутствии необходимости разрушения конструкции. Но ее точность слишком низкая.

По материалам https://betonstroj.ru/