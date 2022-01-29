Билеты в Сочи, взятки обедами, оплата невыполненных работ

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего директора муниципального учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства» в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере, предоставлением информации, средств и устранением препятствий), а также 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за общее покровительство по службе, совершенное в значительном размере), и 55-летнего фактического руководителя организации в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщила пресс-служба управления.

По данным следствия, директором МКУ «УКС» города Новосибирска в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для осуществления комплекса работ по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе города Новосибирска, в рамках реализации нацпроекта «Демография», оказано пособничество организации-подрядчику в подготовке фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

Также в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного между директором МКУ «УКС» и руководителем ООО «Масстройэлит» на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, злоумышленники организовали подписание фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 8 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

Кроме того, в период с 2018 по 2020 годы директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных строительных компаний, с которыми у организации были заключены муниципальные контракты,. Руководители подрядных организаций, осознавая, что фигурант по делу может дать указания о принятии работ в рамках заключенных контрактов, либо по надуманным основаниям отказать в их принятии, а также содействовать в заключении новых муниципальных контрактов, производили оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия общественного питания. В последующем, обвиняемый и работники МКУ «УКС» пользовались услугами общественного питания при проведении мероприятий.

Также в декабре 2020 года один из обвиняемых получил от руководителя юридического лица взятку в виде двух авиабилетов на перелет бизнес-классом из города Новосибирска в город Сочи (туда-обратно).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области.

Вину в совершении указанных преступных действий фигуранты по делу признали частично. В областной прокуратуре уточнили, что на принадлежащие обвиняемым квартиру в г. Сочи и имущество стоимостью более 7 млн рублей наложен арест.

С учетом собранных доказательств уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.