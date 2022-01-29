Еще одна новосибирская компания подала на самобанкротство

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от компании ООО «Литэко» на самобанкротство. Сумма задолженности — более 317 млн рублей. Детали иска пока не опубликованы.

По данным системы «Спарк», 99,9% в компании принадлежит госкорпорации «Роснано». Сама компания вледеет 100% акций ООО «Лиотех-Инновации», которое занимается производством литий-ионных аккумуляторов — крупнейший производитель в России, а также батарей для транспорта, систем контроля и управления.

Как говорится на сайте компании, завод «Лиотех» был запущен в эксплуатацию в Новосибирской области в 2011 году. Проектная мощность завода — 1ГВтч/год соответствует уровню «гигафабрик» мировых лидеров и позволяет оснастить литий-ионными аккумуляторами около 5000 электробусов в год.

В сентябре 2021 года «Коммерсант» сообщал, что здание новосибирского завода «Роснано» по производству литий-ионных аккумуляторов — «Лиотех» — выставлено на продажу за 1 млрд руб. В «Роснано» это решение изданию не прокомментировали.

На июнь 2020 года мощность завода составляла 60–100 МВт•ч в год. Продукция продавалась в том числе на экспорт. Объем производства за год в «Роснано» Коммерсанту не уточнили, сообщив только, что по итогам 2020 года выручка компании была сопоставима с показателями 2019 года и составила 400 млн руб.

Между тем, судя по сайту компании, она активно работает на рынке с крупными заказчиками. В декабрьском пресс-релизе сообщается, что портфельная компания Группы РОСНАНО «Лиотех» совместно с компанией «ИнЭнерджи» осуществила поставку и ввод в эксплуатацию накопителей энергии для ПАО «Россети». Это уже вторая поставка накопителей «Лиотех» для ПАО «Россети»: 10 СНЭ были отгружены весной этого года.