Билеты в зоопарк подорожали в Новосибирске

В Новосибирском зоопарке снова выросла стоимость входного билета. Теперь взрослый гость сможет посмотреть на животных, заплатив за вход 600 рублей, льготный билет будет стоить 300 рублей. Взрослый абонемент для посещения зоопарка в течение месяца теперь обойдется в 2500 рублей, льготный — 1500. Детям до 7 лет вход по-прежнему будет бесплатный.

— Повышение цен связано с инфляцией и непрерывным ростом цен на корма для животных и коммунальные услуги. Средства, полученные от посещений, мы используем не только для содержания животных, но и на строительство и развитие зоопарка, —пояснила администрация зоопарка.

Напомним, в 2023 году зоопарк повысил стоимость основного входного билета на 100 рублей (с 400 рублей до 500 рублей). В феврале 2024 выросла цена на льготный билет — на 50 рублей. Такие билеты покупаются для детей от 7 до 16 лет (включительно), студентов очной формы обучения возрастом до 24 лет, курсантам военных образовательных учреждений Минобороны РФ, пенсионеров, инвалидов 2-й группы, солдат срочной службы, чернобыльцев, ветеранов боевых действие и других категорий граждан.

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