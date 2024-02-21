Новосибирский зоопарк поднимет цену льготного входного билета до 250 рублей

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило поднимет стоимость льготного билета на 50 рублей. С 1 марта его цена составит 250 рублей. Такие билеты покупаются для детей от 7 до 16 лет (включительно), студентов очной формы обучения возрастом до 24 лет, курсантам военных образовательных учреждений Минобороны РФ, пенсионеров, инвалидов 2-й группы, солдат срочной службы, чернобыльцев, ветеранов боевых действие и других категорий граждан.

По словам директора зоопарка Андрея Шило, повышение связано с инфляцией, ростом цен на содержание и ветеринарное обслуживание животных, а также ростом цен на строительные материалы. Еще одной причиной, по словам Андрея Шило, является необходимость индексации зарплат сотрудникам зоопарка.

— На сегодняшний день на рынке труда большая конкуренция. Некоторые заводы начинают работать в три смены и заманивают сотрудников зарплатами. Некоторые работники уходят. Приходится индексировать зарплату, дабы быть конкурентными с крупными предприятиями и заводами, — рассказал Андрей Шило на пресс-конференции в ТАСС.

Он не исключил, что в течение года зоопарк будет вынужден еще раз проиндексировать цены на входные билеты.

Напомним, в 2023 году зоопарк повысил стоимость основного входного билета на 100 рублей (с 400 рублей до 500 рублей). Цена на льготный билет не изменялась.

Ранее редакция сообщала, что павильон для африканских животных обойдется Новосибирскому зоопарку в 1,5 млрд рублей.