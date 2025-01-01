Японских снегирей в кустах заметили жители Новосибирска

Жители Новосибирска заметили в городе необычных птиц, внешне похожих на яркие ёлочные игрушки. Необычайно яркие пернатые перепархивали в заснеженных кустах полыни. Оказалось, что это урагусы.

— Эти птахи кормятся мелкими семенами крапивы, полыни, лебеды и тому подобное. И клюв у них очень миниатюрный. Со снегирём у урагусов мало общего. Разве что те и другие заметны именно зимой. Урагус означает «двигающий хвостом» и входит в систематическую группу чечевиц. Хвост у этих птах действительно яркий признак, — рассказал VN.ru орнитолог Алексей Яновский.

Урагусы — кочующие птицы, предпочитают держаться пойм рек, резвятся в низких кустарниках. Их ещё называют длиннохвостым снегирём. Обитают эти необычные птахи в основном в Японии, Корее и на Дальнем Востоке.

Ранее новосибирский орнитолог объяснил, почему в городе наблюдается сокращение численности воробьев. Первопричиной является уменьшение частного сектора, в котором обычно живут эти маленькие птицы. Биолог также отметил, что из-за новых стандартов застройки и представления о современной городской среде, тенденция снижения популяции пернатых отразится не только на воробьях, но и на других мелких птицах, таких, как ласточки или стрижи.