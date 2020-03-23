Биотехнопарк выводят в зону безубыточности

— С 2019 года агентство осуществляет финансовое и административное сопровождение ОАО «УК «Биотехнопарка». За 2019 год в Испытательно-лабораторном центре (ИЛЦ) парка появились 67 новых компаний-клиентов. Среди них НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, ГК «Фармсинтез», АО «Фармстандарт», АО «Алтайвитамины», — перечислил на заседании инвесттсовета гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

По его словам, Биотехнопарк на 23% увеличил количество исследований и испытаний в ИЛЦ за счет расширения взаимодействия с такими заказчиками, как АО «ПФК «Обновление» и АО «Новосибирскхимфарм». Расширен перечень испытаний, проводимых в клинико-диагностической лаборатории, создана электро-техническая лаборатория, которая оказывает услуги как резидентам парка, так и сторонним заказчикам.

— В декабре 2019 года лаборатория заключила 7 контрактов на 12 млн рублей, при этом в ее создание были вложены 8 млн. Рассчитываем до конца 2020 года выйти на объем оказываемых услуг не менее 50 млн, — подчеркнул Зырянов. — В целом, в 2019 году выручка Биотехнопарка составила более 30 млн, что в 2,3 раза больше, чем в 2018 году.

Говоря о планах развития проекта, глава «АИР» отметил, что ключевой работой агентства сейчас является подбор участка для формирования второй очереди парка, проработка его инфраструктурного обеспечения и подбор новых резидентов.

— Земельный ресурс первой очереди Биотехнопарка исчерпан и сейчас мы фактически не можем эффективно работать по привлечению новых резидентов, — поясняет Зырянов. — В планах также создание токсикологической лаборатории, расширение области аккредитации лаборатории по пищевой продукции и кормам, организация выпуска экспериментальных партий контрактного производства БАДов. Еще одна задача — создание производственного участка по выпуску медизделий для кардиологии.

Напомним, на инвестсовете в августе 2019 года губернатор Новосибирской области потребовал вывести Биотехнопарк в зону безубыточности. Отмечалось, что в результате реализации программы финансового оздоровления «УК «Биотехнопарка» выручка компании в 2019 году должна составить 55,4 млн рублей, в 2020 — 72,1 млн, в 2021 — 103,1 млн. Из них половину должен принести Испытательно-лабораторный центр, 13 млн — орган по сертификации, 12 млн — опытно-производственный участок, 11 млн — клинико-диагностическая лаборатория

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