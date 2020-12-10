Биотехнопарк выходит на рентабельность

— Хотел бы отметить, что задача по выходу на безубыточность, которую перед ОАО «Агентство инвестиционного развития» (управляет «Биотехнопарком») ставил губернатор Андрей Травников, была достигнута. Вчера мы рассматривали отчетность УК «Биотехнопарк». Выручка компании за октябрь составила 46 млн рублей, что больше показателей 2019 года, — прокомментировал итоги работы парка на заседании инвестсовета министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. — Потихоньку выходим на рентабельность и маржинальность по тем услугам, которые предоставляет Биотехнопарк.

Сегодня на площадке парка работает Центр коллективного пользования, Центр сертификации и декларирования, химико-аналитическая лаборатория, микробиологическая лаборатория.

— Сейчас прорабатывается вторая очередь Биотехнопарка, идет подбор земельных участков. Вчера у нас была встреча с потенциальными резидентами, которые готовы зайти на эту площадку, —говорит Решетников.

По данным минэкономразвития, в Биотехнопарке наукограда Кольцово сегодня работает 13 резидентов, создано около 1000 рабочих мест. Общий объем вложенных компаниями инвестиций составляет 3.5 млрд рублей, полученная выручка — 186 млрд. В 2019 году резиденты парка заплатили 430 млн рублей налогов, за 9 месяцев 2020 — 238 млн.

Напомним, на инвестсовете в августе 2019 года губернатор Новосибирской области потребовал вывести Биотехнопарк в зону безубыточности. Отмечалось, что в результате реализации программы финансового оздоровления «УК «Биотехнопарка» выручка компании в 2019 году должна составить 55,4 млн рублей, в 2020 — 72,1 млн, в 2021 — 103,1 млн. Из них половину должен принести Испытательно-лабораторный центр, 13 млн — орган по сертификации, 12 млн — опытно-производственный участок, 11 млн — клинико-диагностическая лаборатория.

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