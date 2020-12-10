Резиденты ПЛП заплатили в 2020 году более 500 млн рублей налогов

— Сегодня в ПЛП работает 21 резидент. В 2019 году совокупная выручка этих компания составляла 6,6 млрд, а выплаченные налоги — 509. За 9 месяцев 2020 года ПЛП сгенерировал уже 502 млн. рублей налогов, — констатировал, выступая на инвестсовете министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В рамках инвестпрограммы в расширение инфраструктуры ПЛП в 2021 году планируется направить 240 млн рублей бюджетных средств. В первую очередь, эти деньги пойдут на обеспечение инфраструктурой новых резидентов — холдинга «Росагромаркет» и ГК «Алютех». Сами компании направят на эти цели еще около 1 млрд рублей.

Решетников подчеркнул, что в рамках постановления правительства РФ № 1119 регион планирует привлечь из средств федерального бюджеты еще 630 млн рублей, за счет налогов, выплаченных резидентами парка.

Напомним, на заседании инвессовета губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о создании в регионе еще одного индустриального парка — «Южного ПЛП».

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