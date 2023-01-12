22 научные организации региона получат более 2 млрд рублей по грантам

Новосибирские научные организации смогут обновить приборную базу в 2023 году, об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. Гранты выделяются в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

— Около 200 научных организаций получат гранты на обновление приборной базы в 2023 году на сумму 15,5 миллиарда рублей. Одно из обязательных условий — закупка оборудования российского производства, — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что министерство планомерно повышает требования к минимальному объему закупок отечественного оборудования. В 2021 году показатель составлял 10%, в 2022 году — около 15%, в 2023 году для организаций утверждено значение по закупкам отечественного оборудования в объёме не менее 20%.

— Подчеркну, что обновление приборной базы в сегодняшних реалиях ориентировано не только на производство конкурентоспособных технологий, но и на снижение зависимости от иностранных комплектующих, — отметил он.

В Новосибирске гранты получат 22 научные организации.

Самый большой грант выделен Институту ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН — 340,5 млн рублей. Отметим, сейчас институт разрабатывает и производит оборудование для центра синхротронного излучения СКИФ

Два института (Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН» и Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН) получат по 227 млн рублей. Напомним, на днях стало известно, что на базе института теплофизики будет создан самый мощный в регионе вычислительный кластер.

Пять институтов (Институт катализа СО РАН, Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН) — 113,5 млн. рублей.

Еще 12 институтов (Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Институт лазерной физики СО РАН, Институт «Международный томографический центр» СО РАН, Институт археологии и этнографии СО РАН, Лимнологический институт СО РАН, Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина) — по 56,750 млн рублей.

Кроме того, Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна получит 10 млн. рублей, а Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий — 5 млн. рублей.

Общая сумма грантов, выделенных Новосибирской области составит более 2 млрд рублей.

Отмечается, что всего на получение грантов в 2023 году было подано 202 заявки. При этом, каждая организация должна была представить ряд обязательных документов, в том числе программу обновления приборной базы, а также обоснование потребности в научно-лабораторных приборах или оборудовании. Размер гранта в каждом случае определялся исходя из ряда параметров: объёма приборной базы, направления научной деятельности организации, её результативности, техновооружённости, фондоотдачи и численности исследователей.

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