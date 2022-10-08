До конца года в Новосибирске планируют создать цифровой акселератор «Долина Сибири»

— Мы планируем запустить цифровой акселератор «Долина Сибири» на базе киберполигона СибГУТИ при поддержке коллег из консорциума бизнес-ангелов Angelsdeck, клуба СИНДИКАТ, ИТ-парк Узбекистана и А:Старт Академпарка и других участников рынка. Это единый стандарт работы с инноваторами, который будет состоять из образовательного трека, трека менторской поддержки и трека упаковки проекта, — сообщил в ходе Международного форума инноваторов In’Hub в Новосибирске управляющий директор семейного траста FFGI и директор Центра инженерной подготовки ИТ кадров и акселерции проектов СибГУТИ Андрей Заворин. — Мы будем выступать в роли конечного заказчика, по сути бенефициара для посевных инвестиций.

По его словам, цифровой акселератор «Долина Сибири» будет запущен до конца 2022 года. Сейчас идет первый набор проектов.

— До конца ноября мы планируем добрать проекты, в том числе среди участников In’Hub, —добавил Заворин. — Одна из болей, которая сейчас существует на рынке стартапов — дефицит банковского финансирования, ликвидности. Деньги и так были недоступны для инноваторов. А потом в 2018 году «умерло» проектное финансирование, свернул свою поддержку проектов на ранее стадии ФРИИ и сейчас осталась только форма залогового финансирования, которым пользуется большинство стартапов. Либо, как вариант, формы небанковского финансирования — привлечение бизнес-ангелов и синдикатов.

После того, как стандарт акселератора будет обкатан на «Долине Сибири», будет создаваться цифровая «Долина Урала» — на базе екатеринбургского полигона университета, цифровая «Долина Байкала», Кавказа т.д. Везде, где есть площадки ВУЗа и ВУЗов партнёров.

Напомним, КиберПолигон СибГУТИ был открыт 17 мая 2021 года и направлен на достижение целевых показателей Федеральных проектов Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» путем формирования экосистемы благоприятной для реализации образовательных, просветительских, научно-исследовательских и спортивных мероприятий. Площадки киберполигона будут запущены в 2022/23 учебном году во всех филиалах СибГУТИ.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске планируют создать студенческий технопарк.