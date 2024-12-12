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Бизнес-клуб по-модному

  • 12/12/2024, 15:44
Бизнес-клуб по-модному
Женский бизнес создает себе новую среду общения — на перекрестке актуальных инфопотоков и дизайнерских трендов

Женское деловое сообщество Новосибирска попрощалось с осенью ярким событием на стыке моды и бизнес-форума. А адресом действа стало столь же многозадачное пространство — новый стильный кластер новосибирского «острова гламура».

Адрес из модного квартала

«Остров гламура» — это прозвище еще с поздних 90-х имеет квартал улиц Советской, Крылова и Ермака. Гламур с тех пор стал более многомерным понятием, обрел интеллектуальную составляющую, а предметный ряд магазинов в модном квартале стал более утонченным. Помимо так называемой «байерской» моды, транслирующей зарубежные марочные ряды и тренды, сюда пришла и мода авторская — с арт-компонентом, с «духом места». Итало-французским именам она теперь уверенная соседка — и по уровню продукта, и по интеграции в модный квартал. Как говорится, «будто тут всегда и было».

Обновленный адрес салона вечерней свадебной и вечерней моды «Лоранж» — как раз из разряда таких органичных новоселий.

Бизнес-клуб по-модному

— Перекресток улиц Ермака и Советской — это для любого fashion-проекта настоящий «адрес мечты», — отмечает Лариса Сикорская, основательница бренда «Лоранж». — У места отличный репутационный капитал, сложившаяся специализация. Я очень рада пополнить нашу торговую сеть этим адресом, потому что тут концепцию нашего бренда мы можем подать буквально во всей красе. Тезис о переходе модной торговли в моллы и онлайн-торговлю — это, мягко говоря, перегретый тренд. Он касается масс-маркета. А для моды авторской стрит-ритейл на специализированных улицах (типа Кузнецкого моста или нашей Советской) всегда будет важен и ценен. Кроме того, для нас это место привлекательно еще и синергией, кластерным эффектом — в этом здании мы комфортно соседствуем с салоном красоты «Багира», с очень авторитетным бьюти-брендом. Наконец, самое необычное проявление такого кластерного эффекта — это способность салона быть клубной средой. К слову, само слово «салон» изначально, в XIX веке, и означало женский аналог клуба. У мужчин был Английский клуб, воспетый Грибоедовым и Пушкиным, у дам — салоны.

Событие, ставшее дебютным для этой локации, как раз такую клубную миссию и имело: 30 ноября тут собрались на «Дефиле красоты» деловые женщины Новосибирска.

Бизнес-форум в режиме дефиле

Бизнес-клуб по-модному

Координатором ивент-проекта выступил комитет по развитию женского предпринимательства областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Руководитель этого комитета, лидер Ассоциации женщин-предпринимателей, основатель многопрофильного семейного центра «Фабрика красоты и здоровья» Александра Лодде знает все потребности и запросы женского бизнес-сообщества. Потому баланс и актуальность контента на вечеринке были выдержаны безупречно.

Такой уровень как бы загодя намекает, что конгресс-составляющая будет весомой и респектабельной. Но организаторы сбалансировали слагаемые: вечеринка вышла не перегруженной бизнес-патетикой и при это очень стильной, буквально «фаршированной» полезной информацией из сферы моды и стиля.

Например, здесь в принципе не было программной иерархичности — деления на «звезд», «проходняк» и «группу разогрева».

Это явление, столь обычное (и, говорят, даже неизбежное) для концертов и fashion-ревю, вечеринку на улице Ермака вовсе миновало. Потому что программа вся сплошь состояла из wow-компонента: зрители, как говорится, «залипли от и до».

И даже за кофе и в кэнди-бар отбегали спешно — чтобы не упустить ничего из зрелища и ценных лайфхаков.

Ведь этот шоу-массив сплошь из «фишек» состоял. Например, дефиле изысканных новинок от «Лоранж» в виде «топинга» венчалось мастер-классом по подиумному движению от модельной школы Grmodels, а предварялось блиц-лекцией о формулах безупречного гардероба.

Блиц — потому что без академической «воды» и «общих сведений». А целиком из функциональных советов.

Бизнес-клуб по-модному

Мастер-класс по подбору нижнего белья от бренда DumnovaForLadys обладал таким же сочетанием зрелищности и информативности. Каждая из изящно-деликатных вещиц имеет еще и инженерную роль в общем ансамбле — управляет посадкой блузок и платьев, влияет на пластику ткани. Об этом-то и было рассказано — в равной мере обстоятельно, наглядно и увлекательно. Размерно-типологический ряд в коллекциях DumnovaForLadys строится по градиентному принципу — до ста вариаций, так что усвоенные навыки аудитория мастер-класса применять будет с азартом и уверенно.

А Светлана Лосева, эксперт-нутрициолог, рассказала, как поддержать свою женственность и творческий тонус «умным» сном. Да, здоровый сон — это фактор, смежный с фитнесом и диетой. И об их взаимосвязи Светлана поведала и с научной точностью, и образно.

Бизнес-клуб по-модному

В свою очередь, визуальную эстетику этого здорового сна олицетворяла коллекция стильной домашней одежды от ZavorinaHome. Показ этот был зрелищем завораживающим, поскольку стиль ZavorinaHome — триумфальная победа над «пижамным» стереотипом домашней моды: при малой толике импровизации эти уютные вещи легко превращаются в светские, клубные, не теряя своего «чиллового» шарма. Олицетворяют они непростую эстетику — smart glam. В переводе — «умный шик, интеллектуальная роскошь». Шик, который о себе не вопит кичливо, а тонко, без снобизма намекает на свое присутствие.

«Знаками пунктуации» в этом послании выглядели авторские украшения от бренда LOV ART — очень созерцательные и образные штучки, насыщенные «пасхалками» из барокко, ар-деко, бохо-стиля, поп-арта, диско и сюрреализма, из эстетики Эльзы Скиапарелли и стиля NewLook.

— Мы очень старались, чтобы темпо-ритм нашего «Дефиле красоты» был динамичным, таким «вспышечным», — резюмирует Александра Лодде, — Чтобы было ощущение и насыщенности, и энергичности. Из разряда зрелищ, о которых говорят — «смотрится на одном дыхании». И, судя по реакции гостей, ощущения этого мы добились, блин вышел не комом. Для нас это шоу — старт площадки с особой миссией. Это будет как пространство красоты и моды, так и community space для женщин-предпринимателей. В рамках fashion-функции мы будем приглашать сюда экспертов в сфере моды и стиля, дизайнеров, декораторов, косметологов. А как коммуникационное пространство оно будем «своим местом» для бизнес-леди. Не секрет ведь, что деловые женщины, улучшая этот мир, не всегда успевают подумать о себе. А такие места позволяют заняться этим, не выпадая из бизнес-процесса. Если есть брутальные бизнес-лофты, почему бы не быть бизнес-будуару, бизнес-гостиной? Судя по аншлагу и реакции, публика этот наш замысел отлично поняла и одобрила. Так что мастер-план на зиму, весну и лето мы уже оттачиваем.

Бизнес-клуб по-модному

Фото предоставлены  НО «Опора России». Автор фото: Мельников Роман

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Рубрики : Бизнес Стиль жизни

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России женское предпринимательство Александра Лодде


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