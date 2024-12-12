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Проектную документацию Дзержинской линии метро Новосибирска ждут к концу 2026

  • 12/12/2024, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Проектную документацию Дзержинской линии метро Новосибирска ждут к концу 2026
В срыве строительства метро в Новосибирске губернатор фактически обвинил муниципальное предприятие «Метро МиР»

Лимиты на проектирование завершения Дзержинской линии метро есть. На эти цели из областного бюджета городу предоставлено 600 млн рублей, напомнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции.

— Лимиты на проектирование есть, город готовит конкурсную документацию. До конца года она будет завершена и конкурс, возможно, будет объявлен. Есть основания предполагать, что в 2025 году подрядчик может приступить к работе. Срок проектирования займет не менее 1,5 лет. Будем надеяться, что к концу 2026 года у нас будет документация с экспертизой и дальше возникнет задача поиска инструментов финансирования строительных работ, — пояснил Травников.

Он напомнил, что в рамках реализации этого проекта необходимо на одном перегоне построить второй туннель, а также построить еще один перегон с депо, чтобы обеспечить полноценную работу двух линий метрополитена в условиях растущей нагрузки.

Глава региона также отметил, что в Новосибирске нет специалистов с необходимыми компетенциями для проектирования и строительства метро.

— Я предложил городу посмотреть на московских и белорусских проектировщиков, —сообщил Андрей Травников.

Стоит отметить, что, комментируя ситуацию со строительство метро в Новосибирске, губернатор очень жестко раскритиковал муниципальное предприятие «Метро МиР», которое курировало эти вопросы.

— Главная проблема в реализации всех проектов по развитию метро, которые обсуждались и планировались в последние годы, нехватка компетенций и специалистов, а также излишняя доверчивость руководства города к одной компании — «Метро МиР». Муниципальному предприятию, подконтрольному городу, было поручено очень много задач: от строительства жилых домов и содержания ливневки до проектирования метро. Компания вошла в число учредителей ООО «СпецТрансСтрой»,  которое в итоге также привлекалось для реализации многих городских проектов, — отметил Травников.

По его словам, специалисты «Метро МиР» убедили руководство города в том, что с существующей проектной документацией можно выходить на строительство метро.

— Мэр города (Анатолий Локоть. — Ред.) неоднократно заявлял, что у него имеется проектная документация на продолжение Дзержинской линии метро. Никакие аргументы о том, что документация 2012 года, что она выполнена по другим стандартам и техтребованиям, что актуализация сметной части и перевложение файла в другой формат не удовлетворят Главгосэкспертизу, не были услышаны. Были специалисты «Метро МиР», которые убеждали, что все можно сделать, — констатировал Андрей Травников.

Напомним, в итоге документация по продолжению строительства метро так и не была принята Главгосэкспертизой, а средства на проектирование, запланированные еще в бюджете 2022 года, так и не были использованы.

Напомним, с 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика были возбуждены несколько уголовных дел.

В сентябре 2023 компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР»  обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств.  В январе 2024-го стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП. В середине мая мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском на 48 млн рублей к «МетроМиР».

По данным Seldon.Basis, выручка МП «МетроМиР» в 2023 году составила 780,9 млн рублей (+6%), чистая прибыль — 4,7 млн (+93%). Учредитель — мэрия Новосибирска в лице департамента транспорта.

Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

По итогам 10 месяца подземкой воспользовались 71,5 миллион человек. Для сравнения, за весь 2023 год — 84,5 миллиона человек.

Ранее редакция сообщала о том, что новый директор назначен в «МЕТРО МиР» в Новосибирске. 

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Метро Новосибирска


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