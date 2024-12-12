Проектную документацию Дзержинской линии метро Новосибирска ждут к концу 2026

Лимиты на проектирование завершения Дзержинской линии метро есть. На эти цели из областного бюджета городу предоставлено 600 млн рублей, напомнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции.

— Лимиты на проектирование есть, город готовит конкурсную документацию. До конца года она будет завершена и конкурс, возможно, будет объявлен. Есть основания предполагать, что в 2025 году подрядчик может приступить к работе. Срок проектирования займет не менее 1,5 лет. Будем надеяться, что к концу 2026 года у нас будет документация с экспертизой и дальше возникнет задача поиска инструментов финансирования строительных работ, — пояснил Травников.

Он напомнил, что в рамках реализации этого проекта необходимо на одном перегоне построить второй туннель, а также построить еще один перегон с депо, чтобы обеспечить полноценную работу двух линий метрополитена в условиях растущей нагрузки.

Глава региона также отметил, что в Новосибирске нет специалистов с необходимыми компетенциями для проектирования и строительства метро.

— Я предложил городу посмотреть на московских и белорусских проектировщиков, —сообщил Андрей Травников.

Стоит отметить, что, комментируя ситуацию со строительство метро в Новосибирске, губернатор очень жестко раскритиковал муниципальное предприятие «Метро МиР», которое курировало эти вопросы.

— Главная проблема в реализации всех проектов по развитию метро, которые обсуждались и планировались в последние годы, нехватка компетенций и специалистов, а также излишняя доверчивость руководства города к одной компании — «Метро МиР». Муниципальному предприятию, подконтрольному городу, было поручено очень много задач: от строительства жилых домов и содержания ливневки до проектирования метро. Компания вошла в число учредителей ООО «СпецТрансСтрой», которое в итоге также привлекалось для реализации многих городских проектов, — отметил Травников.

По его словам, специалисты «Метро МиР» убедили руководство города в том, что с существующей проектной документацией можно выходить на строительство метро.

— Мэр города (Анатолий Локоть. — Ред.) неоднократно заявлял, что у него имеется проектная документация на продолжение Дзержинской линии метро. Никакие аргументы о том, что документация 2012 года, что она выполнена по другим стандартам и техтребованиям, что актуализация сметной части и перевложение файла в другой формат не удовлетворят Главгосэкспертизу, не были услышаны. Были специалисты «Метро МиР», которые убеждали, что все можно сделать, — констатировал Андрей Травников.

Напомним, в итоге документация по продолжению строительства метро так и не была принята Главгосэкспертизой, а средства на проектирование, запланированные еще в бюджете 2022 года, так и не были использованы.

Напомним, с 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика были возбуждены несколько уголовных дел.

В сентябре 2023 компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР» обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств. В январе 2024-го стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП. В середине мая мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском на 48 млн рублей к «МетроМиР».

По данным Seldon.Basis, выручка МП «МетроМиР» в 2023 году составила 780,9 млн рублей (+6%), чистая прибыль — 4,7 млн (+93%). Учредитель — мэрия Новосибирска в лице департамента транспорта.

Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

По итогам 10 месяца подземкой воспользовались 71,5 миллион человек. Для сравнения, за весь 2023 год — 84,5 миллиона человек.

Ранее редакция сообщала о том, что новый директор назначен в «МЕТРО МиР» в Новосибирске.