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«Хромым приделывали ноги, мертвых тянули за уши»: В Новосибирской области изменился подход к работе с концессиями и ГЧП

  • 12/12/2024, 15:30
Автор: Юлия Данилова
«Хромым приделывали ноги, мертвых тянули за уши»: В Новосибирской области изменился подход к работе с концессиями и ГЧП
Больше область не будет заключать невыгодные концессии

Правительство Новосибирской области в 2024 году изменило подход к проектам, которые реализуются в рамках концессий и ГЧП, а также к их подрядчикам. Об этом на итоговой годовой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона напомнил, что новый подход он продекларировал в конце 2023-го, когда принимался бюджет на 2024-2026 годы.

— Я предупредил депутатов, что мы меняем подход к партнерам и подрядчикам, которые не исполняют свои обязательства. Не скрою, раньше мы старались любым способом дотянуть до исполнения контракта, даже если понимали, что подрядчик уже несостоятелен: хромым приставляли ноги, мертвых тянули за уши. Яркий пример — строительство ледовой арены. Ключевой недостаток таких шагов — потеря времени, так как расторжение контракта сопровождается взаимными претензиями, это 100% судебные дела и подготовка процедур для заключения новых контрактов. Практика показывает, что при реализации крупного проекта это приводит к его остановке на 1,5-2 года, что было подтверждено при строительстве Восточного обхода, — напомнил Травников.

Однако этот подход, по мнению главы региона, привел к тому, что партнеры и подрядчики стали злоупотреблять таким отношением правительства и занимать позицию: никуда не денетесь, продлите сроки, примете новые условия, проиндексируете стоимость, примете объекты.

— Нам это надоело, и в конце прошлого года я продекларировал, что в отношении недобросовестных подрядчиков мы пойдем на расторжение контрактов, введение санкций, даже если это чревато сдвижкой сроков и возвратом средств в федеральный бюджет. Практика реализуется. В этом году у нас много расторгнутых контрактов, исков, возбужденных уголовных дел в отношении разных компаний. Эта практика будет продолжена и в 2025 году, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор также заявил, что если бы в 2017-2018 годах у области были текущие бюджетные возможности, то никто бы не начинал проекты в рамках концессий и ГЧП.

На момент заключения они давали преимущества, так как позволяли приступить к реализации проектов, на которые в бюджете не было средств, позволяли быстро стартовать, а также давали возможность поручить проектирование, строительство и закупку оборудования одному исполнителю. В рамках госзаказа это делать нельзя.  Плюс запуск проектов позволял привлекать федеральные ресурсы на их финансирование.

— Преимущества, которые мы видели на старте, перечеркнулись сложными взаимоотношениями между участниками соглашения: заказчиком, подрядчиком, частным партнером, банком, страховщиком, консультантом — у каждого из них свои интересы и условия. Неисполнение обязательств хотя бы одним участником проекта приводит к срыву сроков. Чаще всего претензии возникают к строителям и подрядчикам, — отметил Андрей Травников. — Второй очень важный момент — концессии и ГЧП очень чувствительны к макроэкономическим изменениям, так как реализуются с привлечением заемных средств. Ситуация в экономике может складываться по-разному. В 2017-2018 годах никто не мог предположить, что в 2024 году ключевая ставка будет 21%. Под такие проценты привлекать деньги для строительства социальных объектов неразумно. Именно поэтому ГЧП-поликлиники у нас продолжались строиться там, где нам удалось привлечь деньги федерального бюджета, гранты и т.д.

В итоге Травников заявил: проанализировав накопленный опыт, правительство региона пришло к выводу, что ГЧП и концессии область больше использовать не будет, за исключением случаев, когда их условия выгодны для бюджета. В качестве примера губернатор привел концессию по строительству мусороперерабатывающих комплексов, так как для ее реализации предоставляется льготное финансирование со стороны ППК РЭО, которое не привязано к ставке ЦБ. В остальных случаях регион от концессий и ГЧП отказывается. К примеру, кампус НГУ в регионе строится без концессии, хотя это является обязательным требованием при реализации проектов в рамках федеральной программы.

Ранее редакция сообщала о том, что концессионные школы будут достраиваться «руками правительства Новосибирской области».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : пресс-конференция губернатора концессия ГЧП


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