Бизнес может открыть депозит без документов

Клиенты, у которых открыт расчетный счет, могут разместить свой первый депозит без предоставления дополнительных бумаг и заявлений.

Депозит «Краткосрочный» можно открыть на срок от 1 до 30 дней. Минимальная сумма депозита — 500 000 рублей. Депозит «Максимальный» открывается на срок от 31 до 365 дней. Минимальная сумма — от 200 000 рублей. «Фиксированный» — от 31 до 365 дней, сумма — от 500 000 рублей.

Если вы уже являетесь клиентом банка, то открыть депозит можно через ОНЛАЙН-офис или интернет банк BL-Business iBank. Актуальную процентную ставку можно уточнить в офисах банка или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-3333-555.