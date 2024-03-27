Больше половины мужчин не согласятся уйти в декретный отпуск вместо жен в Новосибирске

Почти 6 из 10 мужчин в Новосибирске не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо своих жен.

Сервис SuperJob провел опрос среди мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также работодателей.

Согласно данным сервиса, в столице Сибири 59% мужчин трудно представить себя в роли отца в декретном отпуске. Из них 36% категорически против, еще 23% скорее против.

Однако стоит отметить, что каждый четвертый мужчина однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

По стране в целом готовых уйти в декретный отпуск мужчин стало меньше. Так, если в прошлом году их было 17%, то в этом году — 12%.

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